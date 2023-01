Saúde realiza treinamento para comerciantes que irão atuar no Carnaval

Visando garantir segurança alimentar dos foliões e profissionais que irão curtir e atuar no Carnaval e nas festas populares de Salvador, a Diretoria de Vigilância da Saúde (DVIS), através da Vigilância Sanitária (Visa), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e Vigilância em Saúde Ambiental (Visamb) reúnem, entre os dias 23 e 31 de janeiro, diversos prestadores de serviços para treinamentos e reuniões técnicas.

Os encontros acontecerão no auditório da Faculdade Dom Pedro II – Comércio. Estão sendo disponibilizadas 200 vagas em cada qualificação, sendo 100 para o turno matutino, com atividades a partir das 9h, e 100 para o vespertino, a partir das 14h. As aulas serão realizadas no dia 23, para empresas de gelo sediadas em Salvador; no dia 24 para baianas de acarajé; no dia 26, para barracas; no dia 27, para food trucks; no dia 30, para balcões; e no dia 31, para ambulantes e camarotes.

Por meio do treinamento serão abordadas boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos; exigências legais para venda de alimentos na rua e licenciamento; saúde do trabalhador; qualidade da água para consumo; qualificação dos fornecedores; e principais irregularidades encontradas nas inspeções durante os carnavais e festas anteriores, dentre outros temas.

“Estes momentos se configuram como positivos, pois todas as áreas da Diretoria de Vigilância da Saúde podem apresentar, orientar e esclarecer dúvidas acerca do seu trabalho de fiscalização e educação em saúde. É um trabalho realizado durante todo o ano e intensificado no Carnaval, com vistas a minimizar os riscos advindos do consumo de produtos e serviços fora dos padrões de segurança, higiene e qualidade”, explica a diretora de Vigilância à Saúde da SMS, Andrea Salvador.

As inscrições podem ser realizadas através dos links abaixo:

BAIANAS(OS) DE ACARAJÉ E MINGAU

Turma 1 (100 vagas) – 9h – link de inscrição

Turma 2 (100 vagas) – 14h – link de inscrição

BARRACAS

Turma 1 (100 vagas) – 9h – link de inscrição

Turma 2 (100 vagas) – 14h – link de inscrição

FOOD TRUCKS

Turma única (100 vagas) – 9h – link de inscrição

BALCÕES

Turma 1 (100 vagas) – 9h – link de inscrição

Turma 2 (100 vagas) – 14h – link de inscrição

AMBULANTES

Turma única (100 vagas) – 9h – link de inscrição

CAMAROTE

Turma única (100 vagas) – 14h – link de inscrição