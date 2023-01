SC: polícia começa a desocupar acampamento bolsonarista em frente a QG

A Polícia Militar começou a desocupar o acampamento bolsonarista montado em frente ao Batalhão do Exército em Joinville. A ação começou na manhã desta segunda-feira (9/1) após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF), para desmontar as ocupações em QGs e unidades militares em todo país no prazo de 24 horas. A PM de Joinville informou que “cumprirá a ordem” e, às 9h45, disse que já estava procedendo com a desocupação.

Os atos acontecem em todo Brasil desde 31 de outubro, um dia após o segundo turno das eleições de 2022, e são motivados por pautas golpistas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitaram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia a reportagem completa no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.