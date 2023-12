Se Lula não concorrer, Haddad fecha 2023 como nome do PT para 2026

Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Se a eleição de 2026 fosse hoje e Lula dissesse que não concorreria, o candidato natural para a sucessão do petista seria Fernando Haddad.

O ministro da Fazenda se consolidou ao longo do ano como o principal nome do governo para a sucessão, em parte pelo desempenho à frente da pasta, em parte pelo que ocorreu com seus principais concorrentes na disputa pela posição.

Flávio Dino foi para o Supremo. Rui Costa acumulou mais desafetos do que marcas na Casa Civil. Simone Tebet e Geraldo Alckmin optaram por ficar longe dos holofotes. E Camilo Santana fez uma gestão apagada no Ministério da Educação, que deveria ser uma das marcas da reconstrução no pós-Bolsonaro.

