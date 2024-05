SEC realiza encontro com estudantes e debate programas voltados para juventude

Foto: Claudionor Jr. – ASCOM SEC

Equipe técnica da SEC também irá expor o Projeto de Lei do Novo Ensino Médio 02 de maio de 2024 | 09:35

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) realiza, nesta sexta-feira (3), no Hotel Fiesta, em Salvador, o Encontro de Grêmios Escolares e Entidades Estudantis. Com a participação de estudantes secundaristas, do ensino técnico e universitários, o evento terá uma duração de oito horas, incluindo espaços formativos, grupos de trabalho e apresentação de um plano de ação colaborativo entre a Secretaria de Educação e as entidades estudantis. O objetivo é discutir estratégias para fortalecer os grêmios na Bahia e estreitar o espaço de diálogo entre o movimento estudantil e o Governo do Estado.

Durante o encontro, o protagonismo estudantil estará em evidência com a abordagem de temas como os programas que apoiam financeiramente os estudantes e as suas famílias e que visam contribuir para que os jovens permaneçam nas escolas. Estarão também na pauta de discussões os investimentos realizados pelo Governo do Estado em tecnologia e infraestrutura, com a construção de novas escolas, modernização e ampliação das unidades já existentes.

Na oportunidade, a equipe técnica da SEC também irá expor o Projeto de Lei do Novo Ensino Médio e as ações que são desenvolvidas pela Ouvidoria e Corregedoria, além de pontos importantes do Projeto Sucesso Escolar, a exemplo das novas ferramentas que estão sendo implantadas para o apoio à gestão da aprendizagem. As temáticas visam um diálogo construtivo entre o movimento estudantil e as autoridades educacionais para a melhoria da qualidade da educação na Bahia, garantindo a participação ativa dos estudantes na formulação de políticas públicas educacionais.

