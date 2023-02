Secretaria de Agricultura recebe visita de consórcio público ao Serviço de Inspeção Municipal; conheça o serviço

A Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas recebeu a visita do coordenador de inspeção do Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba (PRODNORTE) no intuito de buscar informações e orientações sobre o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) para implementação no consórcio.

O SIM é um serviço que autoriza o registro de um “selo” às agroindústrias de pequeno porte que se adequam às normas e leis sanitárias vigentes, assegurando ao consumidor a qualidade e a segurança do seu produto.

O seu objetivo principal é auxiliar a pessoa do campo, priorizando a sua permanência na propriedade rural, agregando valor e qualidade aos seus produtos, focando na economia local, além de aumentar a circulação de recursos nas comunidades e nos municípios contratantes da ação.

Os pequenos produtores que desejam receber as orientações e acompanhamento do Serviço de Inspeção Municipal podem realizar o seu cadastro na Secretaria Municipal de Agricultura localizada na Av. Pres. Getúlio Vargas, 5390 Bairro Santa Rita (Próximo a Sec. Infraestrutura) das 7h às 12h ou 14h às 17h.

