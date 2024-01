PMDF terá nova comandante-geral: coronel Ana Paula Barros Habka

Divulgação/PMDF

1 de 1 Fotografia colorida de coronel da PMDF – Foto: Divulgação/PMDFA coronel Ana Paula Barros Habka será nomeada como a nova comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A previsão é de que a nomeação seja oficializada nesta terça-feira (9/1).

Ana Paula exerce a função de subcomandante-geral da PMDF, desde 18 de agosto de 2023. Antes, era chefe do Departamento de Gestão de Pessoal.

A oficial já atuou como chefe da Companhia do Batalhão de Operações Especiais; foi juíza Militar na Auditoria Militar do Distrito Federal; e chefe de Segurança da Vice-Governadoria, da Casa Militar do DF.

No currículo, ela acumula medalhas e condecorações como a Medalha Mérito Alvorada; Medalha do Mérito Segurança Pública do Distrito Federal; e a Medalha Mérito Paz no Trânsito.

Aposentadoria Ana Paula vai suceder o coronel Adão Teixeira de Macedo, que deve se aposentar. Adão era subcomandante-geral da PMDF até 18 de agosto de 2023, quando assumiu a chefia da corporação após a prisão do então comandante-geral, coronel Klepter Rosa Gonçalves, no âmbito do inquérito sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Será a segunda vez que uma mulher assumirá o comando da PMDF. A primeira foi a coronel Sheyla Sampaio, que exerceu a função entre janeiro e agosto de 2019.

