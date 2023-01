Secretaria de Assistência Social promoveu sessão de cinema com adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS

Nos dias 24 e 25 de janeiro, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas proporcionou um dia de diversão e lazer no Cine Teixeira aos adolescentes vinculados ao ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Com pipoca e suco clássicos para ocasiões como essa, os adolescentes inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS dos bairros Ulisses Guimarães, Castelinho, Liberdade e Vila Vargas puderam assistir o filme Gato de Botas 2, da famosa franquia do Shrek . “Alguns gostam desse estilo de filme, outros preferem filmes de ação, mas todos aproveitaram o momento”, disse Maricelia Pereira Dias, coordenadora do CRAS IV Vila Vargas. “Os adolescentes interagiram uns com os outros em um momento de socialização, e é nisso que nosso serviço se concentra: na garantia de direitos e fortalecimento de vínculos nos territórios de abrangência dos CRAS”.

(Foto: Reprodução)

O Cine Teixeira, que completa 26 anos enquanto um dos principais locais de entretenimento no município, já realizou parcerias com instituições como a Pestalozzi, a fim de garantir um momento de descontração para todos que frequentam o ambiente. Como destaca José Raimundo Santana Fontes, gerente do Cine Teixeira, “assim que a prefeitura entrou em contato nós abraçamos a ideia. É muito gratificante ver o sorriso de cada adolescente que passa aqui, principalmente ao saber que isso foi possível graças à magia dos filmes”.

