Secretaria de Assistência Social realiza ações comunitárias sobre o Dia Internacional da Mulher nos CRAS de Teixeira de Freitas

Entre os dias 07 e 08 de março, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou ações comunitárias voltadas às mulheres e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e mulheres acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Castelinho, Vila Vargas, Ulisses Guimarães e Liberdade.

Na última terça-feira (07), a iniciativa contemplou o CRAS do bairro Castelinho, com a exibição do curta-metragem “Mulheres do Território”, exercícios de relaxamento, lanche e distribuição de lembranças.

Já na última quarta (08), data na qual foi celebrado o Dia Internacional da Mulher em diversos setores da administração pública teixeirense, e a ação foi realizada mais uma vez no CRAS dos bairros Vila Vargas, com palestra sobre empoderamento feminino e entrega de lembranças; Ulisses Guimarães, que também teve palestra sobre saúde da mulher com a enfermeira Amanda, sorteio de brindes e música ao vivo; e Liberdade (cuja realização foi no Espaço da Ordem dos Advogados da Bahia), com palestra, fisioterapeuta, Dia da Beleza, aferição de pressão e teste de glicemia.

O Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, marca as lutas e conquistas de mulheres no campo político e do trabalho desde 1910 e provoca reflexões e mobilização em torno das reivindicações pela igualdade de gênero ao longo da história. O mês de março, portanto, é muito importante para a Secretaria de Assistência Social, pois são intensificadas as ações e a discussão sobre políticas voltadas para este público – oferecendo, contudo, atendimento e acolhimento às mulheres durante todo o ano.

“Nós, mulheres, somos mães, trabalhadoras e guerreiras. Precisamos de eventos assim pois muitas vezes precisamos reafirmar nosso valor no convívio comum”, disse Kelly de Oliveira Correia, que esteve presente no evento realizado no CRAS Castelinho. “Assistimos um filme sobre a realidade da mulher na comunidade e as experiências que apareceram me chamaram atenção”. Já Maria da Paixão Santos foi enfática: “todo dia é o dia da mulher, e o lugar dela é onde ela quiser. Queremos, acima de tudo, respeito”.

