Secretaria de Meio Ambiente acompanha oficina de Educação Ambiental em escola teixeirense

Programa de Educação Ambiental na Escola Municipal Dom Pedro II (Foto: Reprodução)

Nesta segunda-feira (17), a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas visitou a Escola Municipal Dom Pedro II, na comunidade Duque de Caxias, para acompanhar o Programa de Educação Ambiental da empresa Neoenergia.

A campanha se refere à terceira oficina ofertada pela empresa, cuja temática abrange os biomas da Bahia, com foco na Mata Atlântica. Além disso, as crianças tiveram oportunidade de conhecer, através de experimentos, a importância da floresta na preservação dos recursos hídricos.

A Educação Ambiental é uma ação complementar à gestão do ambiente escolar, com reflexos persistentes que se estendem para as comunidades através de seus alunos e professores. Por sua importância no desenvolvimento dos trabalhos junto às instituições de ensino, torna-se fundamental a criação de um ambiente de discussão da realidade vivida pela comunidade escolar (compreendendo tanto a sua direção como seu corpo docente, funcionários, os alunos e suas famílias).

Pretende-se que este debate não se esgote com a implantação do Programa, que cumpre a legislação quanto ao licenciamento ambiental emitido pelo Estado. Esse momento deve servir, na verdade, como ponto de partida para a introdução de novas perspectivas pedagógicas, em que a integração das questões ambientais no cotidiano contribua para o desenvolvimento pessoal dos alunos.

