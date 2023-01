Secretário do Ministério da Agricultura fez vídeo em apoio a Bolsonaro

Nomeado ontem secretário-executivo do Ministério da Agricultura, o advogado Irajá Lacerda gravou vídeo em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro na campanha do ano passado. Na foto acima, ele aparece ao lado direito de Lula, de gravata azul. À esquerda do presidente, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro

Irajá já foi chefe de gabinete de Fávaro no Senado. Ambos são do PSD. Lacerda disputou esse ano uma vaga para a Câmara dos Deputados, mas não se elegeu. Recebeu pouco mais de 50 mil votos.

O novo secretário-executivo do ministério – o número dois da pasta – é filho do segundo suplente de Fávaro no Senado, o advogado José Lacerda, também filiado ao PSD.

Num vídeo em apoio a Bolsonaro, de agosto de 2022, Irajá diz: “olá, meu amigos. Me chamo Irajá Lacerda e sou candidato a deputado federal. Venho aqui publicamente manifestar meu apoio ao presidente Bolsonaro”.

Veja o vídeo:

Dirigentes do PT do estado protestaram contra sua indicação e manifestaram sua contrariedade ao governo.

O Ministério da Agricultura foi procurado pelo Blog do Noblat para se manifestar, e pediu uma posição de Irajá e Fávaro. Mas não houve retorno.