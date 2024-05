Seis detentos fogem de presídio na Bahia. Três respondem por homicídio

Governo do estado da Bahia /Divulgação

1 de 1 Conjunto Penal de Barreiras, no Extremo Oeste baiano – Metrópoles – Foto: Governo do estado da Bahia /DivulgaçãoSeis detentos fugiram do Conjunto Penal de Barreiras, no Extremo Oeste baiano. O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (6/5). A suspeita é de que os detentos serraram as grades do local, antes de saírem do local.

Conforme informações, três dos fugitivos respondem pelo crime de homicídio, dois por roubo e um por receptação. Equipes da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras) realizam diligências para recapturar os fugitivos.

Confira a matéria completa no site Bahia Notícias, parceiro do Metrópoles.

