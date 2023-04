Seis pessoas são flagradas ao tentar roubar 56 ovos de Páscoa

Três mulheres e três adolescentes foram flagradas tentando sair de um supermaercado no Rio de Janeiro com com 56 ovos de Páscoa e três pares de chinelo. O caso aconteceu na terça-feira (4) e foi divulgado neste sábado (8) pela TV Globo do Rio.

As autoras do roubo colocaram os itens em bolsas de supermercado e tentaram sair sem pagar, mas foram impedidas por seguranças. A loja, da rede Guanabara, calcula o prejuízo em mais de R$ 3,4 mil. As mulheres foram presas e as menores, apreendidas, na Delegacia Proteção da Criança e Adolescente.

A juíza Daniele Lima Pires Barbosa, que fez a audiência, considerou que as mulheres não só roubaram a loja, como corromperam as menores que estavam com elas.

“Não se pode ignorar que as indiciadas furtaram grande quantidade de mercadoria, que não são consideradas de primeira necessidade e que somadas atingiram valor substancial, o que incrementa a reprovabilidade dos fatos”, disse a juíza.