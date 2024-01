Seleção feminina estreia em abril no Torneio SheBelieves Cup, nos EUA

Já classificada para os Jogos Olímpicos de Paris, a seleção feminina brasileira participará da tradicional SheBelieves Cup, nos Estados Unidos, de 1º a 9 de abril (período da Data Fifa). A presença do país na competição foi confirmada nesta sexta-feira (19) pela CBF. Atual número 11 do mundo, o Brasil competirá com EUA, vice-líder no ranking da Fifa, Canadá (10º) e Japão (8º).

“É uma competição já tradicional no calendário da seleção brasileira. Para mim será muito importante podermos ter dois jogos contra equipes de altíssimo nível antes dos Jogos Olímpicos. Servirá como uma das últimas avaliações das nossas atletas para a formação do grupo que estará nas Olimpíadas e, também, para observarmos de perto adversários que certamente estarão no mata-mata olímpico”, pontuou o Arthur Elias, técnico da seleção feminina que carimbou a vaga olímpica ano passado ao ser campeã da Copa América.

A estreia no SheBelieves será contra o Canadá, no dia 6 de abril, às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta. No mesmo dia, às 14h30, Japão e Estados Unidos se enfrentam no mesmo local.

“O Canadá é uma seleção muito interessante para enfrentarmos porque elas conseguem variar bastante a sua estrutura de jogo e tem atletas experientes e qualificadas. Isso dentro de uma partida eliminatória é ótimo para nos prepararmos. Com certeza será mais um duelo bem equilibrado”, projetou Elias.

As seleções vencedoras nos jogos de estreia disputarão o título em 9 de abril, em Columbus. As demais equipes lutarão pelo terceiro lugar.