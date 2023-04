Sem saber que eram “vizinhos”, irmãos se reencontram após 70 anos

São Paulo – O aposentado José Francisco da Silva, de 90 anos, conseguiu reencontrar o irmão mais novo após 70 anos separado da família. O detalhe é que eles não sabiam que moravam tão próximos, a apenas 45 km de distância, no interior de São Paulo.

O mais velho reside na cidade de Hortolândia, enquanto o mais de novo, de 75 anos e com o mesmo nome, vive em Limeira. Os dois municípios ficam na região de Campinas, no interior paulista. O reencontro, carregado de emoção, aconteceu nessa sexta-feira (31/3).

“Eu procurava os meus irmãos. Depois que entrou a internet, comecei a achar tudo quanto é nome e nada. Então, as coisas só são quando Deus quer”, afirmou seu José, o mais velho, à EPTV de Campinas.

O idoso conseguiu retomar o contato com a família após um sobrinho acionar um investigador pela internet, que descobriu onde estavam os irmãos, naturais de Bom Coselho, em Pernambuco. Ainda foram localizadas outras duas irmãs, uma no Pará e outra no estado de origem da família.

Outros membros de ambas as famílias, como tios, sobrinhos e primos participaram do momento, que também contou com uma chamada de vídeo com as duas irmãs encontradas nos outros estados.

irmas-reencontro

Outras duas irmãs também foram localizadas e participaram do reencontro por vídeoReprodução/EPTV Campinas

familia-reencontro

José Francisco da Silva, de 75 anos, mora a 45 km do irmão mais velho, e não sabia Reprodução/EPTV Campinas

irmaos-abraco

Irmãos de 90 e 75 anos se reencontraram após sete décadasReprodução/EPTV Campinas

“Foi um dia muito importante para nós e para a família dele também. (Foi) a maior alegria do mundo para mim”, disse o irmão de 75 anos.

O seu José de 90 anos perdeu o contato com os famlilares quando saiu da cidade natal para servir o Exército em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Depois, ele morou em difentes estados, conheceu a esposa no Paraná e teve sete filhos. Ele se aposentou como porteiro em Campinas (SP).

“Podem ficar em paz que nós vamos nos encontrar”, disse o primogênito às outras duas irmãs.