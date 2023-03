Semana da Proteção: Sicoob promove campanha em alusão ao Dia Internacional da Mulher

O Sicoob realiza, entre 6 e 12 de março, a Semana da Proteção especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Participam dessa promoção os seguros Vida Individual, Vida Mulher, Vida Simples e Vida Mais. No total, cada uma das 14 Centrais irá sortear R$ 5 mil em vale-poupança, totalizando R$ 70 mil em todo o Brasil.

O objetivo da campanha é incentivar entre cooperados e não-cooperados a cultura de proteção, aumentando a quantidade de pessoas protegidas a partir dos produtos da instituição financeira cooperativa.

No ano passado, nessa mesma data, foram comercializados R$ 2.450.462,30 nos seguros do Sicoob, fruto de mais de 25 mil contratações — um ticket médio de R$ 81,53.

Saiba mais sobre as proteções

O Seguro Vida Individual do Sicoob é pensado para pessoas entre 16 e 65 anos, oferecendo cobertura nos casos de morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente e doenças graves, além de assistência funeral. É possível incluir o cônjuge no plano. Mais informações aqui.

Já o Seguro Vida Mulher é voltado para o público feminino e, além de indenizar a família em caso de falecimento, protege a segurada em vida em caso de doenças graves e invalidez. Pode ser contratado por mulheres entre 16 e 65 anos. Confira detalhes aqui.

No caso do Seguro Vida Simples, há uma contratação simplificada que protege o segurado e a família por um valor mais justo e acessível, com coberturas fixas e de contratação obrigatória. O valor do prêmio é escolhido pelo segurado de acordo com suas possibilidades financeiras. Veja mais aqui.

Por último, o Vida Mais é específico para pessoas com condições crônicas de saúde e que estejam com o bom controle do tratamento, por um preço justo e acessível. Confira aqui.

SERVIÇO

Semana da Proteção

De 6 e 12 de março

Premiação: 14 vales-poupança de R$ 5 mil (totalizando R$ 70 mil em prêmios)

Para contratar o seguro do Sicoob, basta acessar o App Sicoob ou visitar a cooperativa mais próxima. Saiba mais aqui.