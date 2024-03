Senado aprova convocação do presidente da Petrobras para esclarecimentos sobre dividendos

Pedido foi feito pelo senador Sérgio Moro, que destacou a necessidade de informações sobre a suposta interferência do Poder Executivo na gestão da empresa

Ainda não foi definida a data para a realização da audiência com Jean Paul Prates no Senado



A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça, 12, um requerimento para convocar o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para esclarecer sobre a retenção de dividendos extraordinários pela estatal. O pedido foi feito pelo senador Sérgio Moro, que destacou a necessidade de informações sobre a suposta interferência do Poder Executivo na gestão da empresa. A votação do requerimento não estava prevista na pauta do dia e não houve registro individual dos votos dos senadores. No entanto, não houve resistência por parte do governo em relação à aprovação do convite ao presidente da Petrobras para a audiência na CAE.

Ainda não foi definida a data para a realização da audiência com Jean Paul Prates, que será agendada pelo presidente da CAE, Vanderlan Cardoso, em conjunto com o próprio presidente da Petrobras e demais senadores do colegiado. O objetivo é esclarecer as questões relacionadas à política de retenção de dividendos pela estatal. A convocação do presidente da Petrobras para prestar esclarecimentos na CAE do Senado representa mais um capítulo na discussão sobre a gestão da empresa e a interferência do governo na política de dividendos. A audiência será uma oportunidade para que Jean Paul Prates apresente informações e responda às perguntas dos senadores sobre o tema em questão.

