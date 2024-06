Senado aprova taxação de 20% para compras internacionais de até US$ 50

O governo conseguiu aprovar a “taxa das blusinhas” no Senado, nesta quarta-feira (5), com o apoio de partidos aliados, mesmo após a retirada do imposto do programa Mover pelo relator, o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL). Depois da votação dos destaques, o texto precisará retornar à Câmara devido às alterações feitas no Senado, antes de seguir para sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A taxação voltou ao projeto de lei que cria incentivos para a indústria automobilística por meio de um destaque que propôs a retomada da criação do Imposto de Importação de 20% para compras no exterior de até US$ 50 (cerca de R$ 250 pela cotação atual) por pessoas físicas. O pedido de inclusão foi assinado pelos líderes do MDB, PSD, PT e do governo. Há, ainda, uma taxa de 17% de ICMS. Para o líder do PL, Rogério Marinho (PL-RN), a taxação das importações poderia ser feita pelo governo, sem precisar passar pelo Congresso Nacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A cobrança do imposto foi incluída na Câmara como parte do projeto de incentivos para o setor automobilístico e seguiu para análise no Senado. No entanto, o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) optou por retirar esse trecho do projeto, o que gerou incerteza sobre a votação por contrariar a posição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que defende a aprovação do projeto como havia sido definido pelos deputados. Diante da polêmica, a votação prevista para terça-feira (4) foi adiada para hoje devido à falta de consenso. Os senadores se reuniram durante a noite para negociar uma solução, e o tema deve ser votado separadamente a pedido do próprio governo.

Publicado por Carolina Ferreira

Leia também

Lira diz que Mover corre riscos de não ser mais votado na Câmara após exclusão da ‘taxa das blusinhas’



Relator retira taxação sobre importações de até US$ 50 de projeto que cria o Mover



*Reportagem produzida com auxílio de IA