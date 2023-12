Senado derruba veto de Lula à desoneração da folha de pagamento

Medida ainda deve passar pela Câmara dos Deputados para ter veto presidencial revertido e benefício estendido até 2027

Jefferson Rudy/Agência Senado

Plenário do Senado em votação



Nesta quinta-feira, 14, o Senado Federal derrubou por 60 votos a 13 o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que estender a desoneração da folha de pagamento. A medida foi implementada há 12 anos no governo de Dilma Rousseff e reduz a contribuição previdenciária das empresas de 20% sobre a folha salarial, para alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A relatora da proposta na Câmara, deputada Any Ortiz (Cidadania), alerta para os efeitos do fim do benefício: “O custo do emprego vai aumentar em 20%, as empresas não vão conseguir absorver esse custo e obviamente vão precisar demitir”. Diversas frentes parlamentares estão empenhadas na derrubada do veto à desoneração da folha e defendem que a medida ajuda a proteger 9 milhões de empregos. Caso o veto não seja derrubado, a desoneração acaba no dia 31 de dezembro.