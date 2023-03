Sérgio Cabral diz que Lula é o maior presidente da história do Brasil

Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, afirmou em entrevista à coluna que Lula foi o maior presidente da história do Brasil.

Ele disse ter torcido por Lula na eleição disputada contra Bolsonaro. “Acho que o Brasil tomou a decisão mais correta, independentemente do que ele for fazer. A institucionalidade do país voltou para onde nós estávamos”, afirmou.

Cabral relatou que a última vez que conversou com Lula foi em 2015.

Caso recebesse um telefonema do presidente, o ex-governador disse que parabenizaria o petista pela conquista do terceiro mandato.

