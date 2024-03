“Seria insano”, diz ministro sobre passagens a R$ 200

Silvio Costa Filho diz que houve confusão sobre entendimento do Voa Brasil e “novo” programa deve ser lançado em março

Ministro afirmou que a 1ª etapa do programa visa a beneficiar cerca de 21 milhões de aposentados que ganham até 2 salários mínimos Agência Brasil/Valter Campanato – 22.jan.2024

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que houve desentendimento sobre o objetivo do programa Voa Brasil, que se popularizou com a premissa de vender passagens aéreas a R$ 200. Segundo ele, “seria insano” vender bilhetes a esse preço.

“O importante não é só o que se diz, mas o que as pessoas entendem. Naquele momento, da forma que foi passada por setores da imprensa e da sociedade brasileira, por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria a R$ 200. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza”, afirmou Costa Filho, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

O ministro, no entanto, não especificou o preço das passagens que serão vendidas pelo programa, que segundo ele deve ser lançado ainda no mês de março. No final do ano passado, havia a previsão de lançar o programa em janeiro de 2024, o que não se concretizou.

“Nós conversamos com o presidente Lula, com o ministro [da Casa Civil] Rui Costa e desenhamos o novo programa Voa Brasil. A gente espera lançar até o final de março, já foi autorizado pelo presidente Lula”, disse.

De acordo com o ministro, o programa desenhado pelo governo visa a atender, em sua 1ª etapa, 21 milhões de aposentados do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) que ganham até 2 salários mínimos e 700 mil alunos do Prouni.

O programa contará com 5 milhões de passagens aéreas que serão disponibilizadas pelas próprias companhias. “Sem nem R$ 1 do tesouro”, disse Costa Filho. “Foi um trabalho de construção coletiva, de muito diálogo, de a gente poder atender públicos específicos”.