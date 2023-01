Procissão marítima reúne fiéis para homenagear o Senhor do Bonfim

Foi sob o soar de sinos e o cantar do povo que a imagem peregrina do Senhor do Bonfim chegou, pelo mar, ao Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, após um hiato de dois anos, devido à pandemia. A peça, que ostenta as bandeiras da Bahia e do Brasil, deixou sua casa, a Basílica do Bonfim, em procissão terrestre, pouco depois das 7h, com muitos aplausos e fogos.

A chegada à Conceição, que aconteceu às 11h, era esperada por bastante gente. A vendedora Casemira Santos, de 62 anos, não quis arriscar e aguardou o momento desde as 9h. Nem a chuva foi capaz de impedi-la. “Eu sou muito devota de Senhor do Bomfim e acompanho sempre a lavagem. Esses dois anos deixaram saudade, então, hoje, eu tinha que vir”, contou, feliz, Casemira.

Já o advogado Reginaldo Lima, 55, simplesmente teve o privilégio de chegar de São Paulo com a família na mesma hora que a imagem. “Nós chegamos num navio aqui, vimos Senhor do Bonfim saindo do mar e resolvemos acompanhar a procissão”, contou o sortudo.

Ao longo do percurso até a Ponta de Humaitá, onde embarcou num catamarã, às 8h, devotos faziam orações e entoavam cânticos em louvor ao Senhor do Bonfim, como o famoso hino ‘Glória a Ti’ — que completa seu centenário neste ano e é tema da mais tradicional lavagem de Salvador.

Pela primeira vez nessa procissão, antes ocorrida apenas em 2020, a dona de casa Ana Cristina Alencar, 51, aproveitou para agradecer a vida e pedir mais saúde e força, para seguir em frente. “Eu tô viva e ele pode me dar a oportunidade de estar presente em todos esses momentos”, comemorou Ana. “Ele tá me dando essa força pra subir a Colina Sagrada. Se eu não tiver ele, não tenho nada”, enfatizou.

A procissão também fez a alegria de quem apenas tinha ido à frente de casa, para acompanhar a passagem, como a vendedora Fátima Garcia, 58. “Senhor do Bonfim é o nosso protetor, que cuida da gente, ainda mais aqui no bairro do Monte Serrat”, disse ela. “É uma vitória a gente estar morando aqui e ele passando na porta. Fico muito feliz.”

Ainda no Humaitá, a condução ganhou o reforço do governador Jerônimo Rodrigues (PT), e de seu vice, Geraldo Júnior (MDB), até embarcar no catamarã, no qual foi conduzida na dianteira. “A vinda nossa aqui é para divulgar essa iniciativa da irmandade e, acima de tudo, pedir a Deus que o Brasil continue unido para o combate à fome e ao desemprego”, declarou Jerônimo.

No mar, uma missa foi celebrada pelo reitor da Basílica Santuário Senhor do Bonfim, o padre Edson de Menezes. Segundo Edson, o objetivo de fazer o translado pelo mar é rememorar a chegada da imagem a Salvador, há 277 anos, também de barco. “Antes, a imagem era levada de carro, sem nenhuma solenidade. Mas nós achamos que é preciso dar esse realce”, explicou ele.

O padre afirmou ainda que acredita que o feito tenha vindo pra ficar. “Aconteceu em 2020 devido à celebração do ano jubilar. Mas o povo gostou e começou a pedir, então, quando o povo pede a gente procura atender”, revelou.

A procissão marítima passou por Ribeira e Barra antes de desembarcar no Comércio. Lá — mais precisamente, na rampa da Praça Cairu —, a imagem seguiu, novamente por via terrestre, à Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, onde aconteceu o encerramento do ato. Ela retorna nesta quinta-feira (12), quando ocorre a lavagem do adro da Basílica do Bonfim.

Confira a programação:

7h: Saída da 8ª Caminhada ‘Lavagem de Corpo e Alma’, da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

– Haverá recolhimento de doações de gêneros alimentícios;

– Após a chegada da Caminhada, o reitor da basílica, o padre Edson Menezes, transmitirá, da janela central da igreja, uma mensagem, rezará com os fiéis uma oração pela paz e concederá a bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Depois desse momento, será realizada a lavagem do adro do santuário.