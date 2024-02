Série sobre Harry Potter chega ao streaming em 2026

Segundo David Zaslav, CEO da Warner, a série de Harry Potter tem previsão de estreia no serviço de streaming Max (antigo HBO Max) em 2026. A notícia foi divulgada recentemente, trazendo expectativas aos fãs da franquia. A chegada da série ao serviço representa mais uma expansão do universo mágico criado por J.K. Rowling, prometendo novas aventuras e emocionantes histórias para os espectadores. A data de lançamento oficial ainda não foi confirmada, mas a notícia já gerou grande repercussão entre os admiradores do bruxinho mais famoso do mundo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA