Sérvio que estava escondido em Santos foi assassinado a mando de clã mafioso dos Balcãs

Um sérvio, identificado como Darko Gleiser, foi assassinado a mando de um líder de um clã mafioso dos Balcãs, de acordo com informações do jornal ‘Alo’, da Sérvia. Ele foi morto em frente a família e inicialmente se falava que ele era esloveno, conforme mostrou a reportagem da Jovem Pan. O crime teria sido motivado por vingança e o mandante seria Radoje Zvicer, um dos principais nomes do clã Kavac, uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Há cerca de dez anos, Gleiser foi responsável por disparar contra Andrija Mrdak, guarda-costas e número um de Armin Musa Osmanagić, líder de um dos principais clãs mafiosos de Montenegro na época. Mrdak foi assassinado em frente a uma penitenciária enquanto visitava seu irmão preso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O assassinato de Mrdak teria sido mais um episódio em uma briga entre clãs criminosos. Poucos meses antes, em setembro, o próprio Osmanagić foi morto em um restaurante em Bar, Montenegro, e Mrdak estava ao seu lado tentando socorrê-lo. Após a morte do guarda-costas, a polícia de Montenegro acreditava que Gleiser estivesse escondido em algum país do Leste Europeu e emitiu um mandado de prisão em seu nome. Houve especulações de que Gleiser poderia ter morrido devido aos ferimentos sofridos no episódio. O Sérvio ficou desaparecido por dez anoa e nesse tempo viveu no Brasil com uma identidade falsa, foi localizado em Santos, São Paulo, após um deslize. Ele teria revelado sua localização ao ligar para um antigo conhecido em Belgrado, capital da Sérvia, com quem havia trabalhado no passado.

Gleiser tinha se tornado alvo de mandados de prisão da Interpol antes de ser encontrado morto em Santos, São Paulo. A polícia local irá investigar como ele obteve documentos de identidade falsos. O assassinato ocorreu quando Gleiser chegava em casa, acompanhado de sua esposa e filho. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem se aproximou por trás e efetuou os disparos antes de fugir. Gleiser foi socorrido pelo Samu, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória a caminho do hospital. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídio da DEIC de Santos, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.