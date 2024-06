Sessão sobre representação contra Janones termina em pancadaria

A sessão do Conselho de Ética da Câmara que votou pelo arquivamento da representação contra André Janones (Avante-MG) sob suspeita de “rachadinha”, nesta quarta-feira (5), terminou com pancadaria entre deputados, depois que bolsonaristas partiram para cima do parlamentar. A votação já tinha sido tumultuada e com ânimos exaltados, com embate entre Boulos, relator do processo, e Pablo Marçal, em visita a Câmara e presente na votação. Depois, ao final da votação que decidiu pelo arquivamento por 12 votos a 5, Nikolas Ferreira (PL-MG) cercou Janones na primeira fila da sessão e passou a proferir xingamentos contra o parlamentar, que respondeu chamando os bolsonaristas de “gado”. Janones e Nikolas ameaçaram se agredir fisicamente. No vídeo abaxio é possível ver o deputado Zé Trovão sendo contido por outros parlamentares, quando partiu para cima de Janones, já na saída da sessão.