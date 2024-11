Show de fofura! Angelica comemora 1 ano da cadela Terê com festa

Comemorar o aniversário dos animais de estimação tem se tornado um hábito cada vez mais comum entre os tutores. Na casa de famosos, o costume também tem dado o que falar.

Nessa terça-feira (12/11), a apresentadora Angelica compartilhou um momento especial ao lado de sua cadela Terezinha, mais conhecida como Terê. A pet completou o primeiro ano de vida, que não passou em branco e foi muito celebrado entre a família.

A “festinha” organizada por Angelica foi regada a petiscos, bolo canino e, claro, uma decoração feita especialmente para a ocasião. A comemoração contou também com outros pets convidados.

A apresentadora compartilhou o momento em vídeos publicados em seu perfil oficial do Instagram. Nas imagens, é possível ver toda a família cantando os “parabéns” para a cadela da raça australian cobberdog. Nos braços da tutora, a pet parecia animada em receber a atenção dos entes queridos — e aguardava ansiosamente pelo momento em que poderia degustar os petiscos.

Por isso, o primeiro pedaço foi reservado para a aniversariante. “Vê se eu aguento com isso?”, questionou a apresentadora na legenda do vídeo no qual ela serve Terê com um pedaço de bolo. A cadela chegou até a usar um babador para evitar que se sujasse durante a comemoração.

Terezinha foi adotada em fevereiro deste ano e, segundo Angelica, a pet foi muito bem recebida pelos irmãos caninos. “Muito amor”, descreveu na legenda de uma de suas publicações sobre a cadela.