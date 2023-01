Sicoob integra ao Pacto Global da ONU

O Sicoob, instituição financeira cooperativa, aderiu ao Pacto Global da ONU, maior iniciativa voluntária de sustentabilidade corporativa do mundo. A associação reafirma ainda mais a missão do Sistema de promover soluções, experiências inovadoras e sustentáveis por meio da cooperação.

A adesão ao Pacto Global da ONU tem como principal objetivo fortalecer a função do Sicoob em financiar um futuro mais sustentável, além de apoiar a sociedade para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Acordo Climático de Paris da Organização das Nações Unidas (ONU).

A partir disso, o Sicoob precisa adotar e promover, interna e externamente, os 10 princípios universais nas áreas de direitos humanos: trabalho, meio ambiente e anticorrupção, bem como os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Instituto Sicoob integra ao Pacto Global desde 2012. “Agora demos mais um grande passo na consolidação de nossos compromissos com a sustentabilidade, integrando o Sicoob à essa agenda global, e isso servirá com uma alavanca para que a atuação do Sistema seja ainda mais comprometida com a pauta sustentável”, comenta Luiz Edson Feltrim, superintendente de Cidadania e Sustentabilidade do Sicoob.

O compromisso do Sicoob com pautas ESG já é antigo: no último ano, por exemplo, a instituição financeira cooperativa estruturou um conjunto de iniciativas que evidencia o compromisso genuíno com a pauta. Dentre elas, destaca a incorporação da sustentabilidade no Pacto Sistêmico de Estratégia do Sicoob, evidenciando a “Cidadania e Sustentabilidade” como principal resultado a ser alcançado pelo Sistema. Além disso, estruturou o seu Plano de Sustentabilidade, cujo objetivo é fomentar práticas sustentáveis na organização. As diretrizes permearão todo o negócio de forma transversal, convergindo com a estratégia do Sistema.

O Sicoob conta com um extenso histórico de iniciativa voltadas a pautas de ESG, resultado de um trabalho coletivo e sistêmico, que congrega o impacto positivo que cada cooperativa promove na sua comunidade.