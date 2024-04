Silvia Poppovic é assaltada em SP: “Quase arrancaram minha mão”

São Paulo — A apresentadora de TV Silvia Poppovic usou seu perfil no Instagram para relatar que foi vítima de assalto na esquina da rua em que mora, em São Paulo, na tarde desse domingo (14/4). A jornalista publicou fotos nas quais mostra suas mãos ensanguentadas e disse ter levado “chave de pescoço” e sido jogada no chão.

Poppovic afirmou que o assaltante levou um anel, mas não conseguiu tirar suas pulseiras e pegar seu aparelho celular.

Mão de Silvia Poppovic ensanguentada

Mão de Silvia Poppovic ensanguentada

Silvia Poppovic Reprodução

“Acabo de ser assaltada, na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e levar o celular!”, escreveu a apresentadora.

“Do chão, comecei a gritar, e ele fugiu! Fiquei assim ensanguentada e com o coração partido com toda essa violência que nos cerca! Não dá mais!”, completou.

O Metrópoles questionou a Secretaria da Segurança Pública sobre o ocorrido, mas até o momento da publicação desta matéria não obteve retorno.