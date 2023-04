Silvio Santos cancela volta ao SBT após sete meses

Silvio Santos cancelou as gravações que marcariam sua volta ao SBT após sete meses. O motivo da desistência não foi informado pela emissora, mas essa não é a primeira vez que o empresário desmarca compromissos quando faz frio. Na quinta-feira (20/4), a capital paulista amanheceu com a temperatura em torno de 13º.

O apresentador se afastou do Programa Silvio Santos no ano passado após ser diagnosticado com Covid-19. Ele está sendo substituído por Patrícia Abravanel, que em março passou a assinar o dominical. A filha do apresentador, contudo, sempre deixou claro que Silvio não se aposentou.

Até o momento, não há outra data marcada para o retorno de Silvio Santos aos palcos.

