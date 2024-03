Simone Mendes, Orochi e mais: veja os lançamentos musicais da semana

Nada melhor do que curtir o fim de semana com músicas novas, seja para curtir a noite ou somente ficar em casa tranquilo. Pensando sempre em renovar as playlists, o Metrópoles selecionou diversos lançamentos que se tornaram públicos nesta semana (18/2 a 1º/3).

Neste período, Israel e Rodolffo completaram o projeto Let’s Bora UDI, com duas novas faixas, MC Hariel lançou nova música e Xamã divulgou novo single. Já nos álbuns, Grupo Fala Comigo, Simone Mendes e Manu Bahtidão chegam com novidades.

Simone Mendes

Simone Mendes Instagram/Reprodução

Orochi Redes Sociais

cantor xamã

Xamã Foto: Instagram/Reprodução

Grupo Fala Comigo

Grupo Fala Comigo Fábio Elias

Álbuns Simone Mendes

A coleguinha tornou público o DVD Cantando sua história, que conta com quatro faixas: a faixa-foco Dois Tristes, Me Devorando, Beleza Ignorante e Preguiça de Conhecer Gente Nova. Simone conta com a parceria com o vencedor do Grammy Latino Eduardo Pepato.

Orochi

O rapper divulgou o álbum 442 nas plataformas digitais. Composto por 12 faixas, o projeto fala sobre os altos e baixos da própria vida, citando-os como inspiração e evolução.

“Este álbum é minha maneira de expressar as críticas e os desafios que enfrento ao longo do caminho. Transformei esses momentos em combustível para minha arte, e 442 é o resultado desse processo de auto descoberta e transformação. Cada faixa é uma peça desse quebra-cabeça que eu vivo”, afirmou.

Fala Comigo

Os pagodeiros do grupo brasiliense Fala Comigo lançaram as músicas de uma nova roda de samba com Tiee. O projeto Roda De Samba Fala Comigo Convida Tiee Volume 2, ao vivo, conta com 19 faixas entre sucessos e medleys do samba e pagode.

Luc DubWise

Representante do reggae nacional, lançou o single Erros e Vitórias. A música, elaborada por Gabriel Gimenes e Luc Bonnecarrere (DubWise), traz uma mensagem sobre a importância de seguir a intuição e viver plenamente, reconhecendo que erros e vitórias são partes intrínsecas da jornada pessoal. O single conta com a participação especial Hélio Bentes, vocalista da banda Ponto de Equilíbrio.

Sérgio Reis

Comemorando seus 65 anos de carreira, o cantor lançou o DVD Deluxe, que reúne os maiores sucessos dessas mais de seis décadas de estrada. A novidade é que para cada faixa que compõe o álbum, o músico trouxe um artista convidado para dividir o palco, de gerações diferentes.

O trabalho reúne os EP’s Lado A e Lado B, da turnê Brasileiro Sim Senhor, ambos lançados no final do ano passado, e como um plus, o artista trouxe para o DVD completo a canção Vou Tomar Um Pingão, que conta com a participação de Di Paullo & Paulino, com a identidade de Sérgio com uma nova roupagem.

Com direito a uma orquestra que deu uma sinfonia perfeita ao álbum que conta com 18 faixas no total, as músicas disponíveis são: Caminheiro, que conta com a participação da dupla Matogrosso e Mathias, Poeira, Coração de Papel, Menino da Gaita, Menino da Porteira, Raro, participação de Renato Teixeira, Franguinho na Panela e Saudade da Minha Terra.

No repertório ainda estão as faixas: Chico Mineiro, feat Mayck & Lyan, Cavalo Preto, com participação do Padre Alessandro Campos, Chalana, com Augusto & Atílio, Guatanamera, feat do grupo paraguaio Los Castillos e muitos outros. O Deluxe ainda traz a música Mudança – uma homenagem ao cantor Juliano Cezar (falecido em 2019), na qual o artista gravou um clipe com Sérgio, mas não chegou a ser lançado.

Manu Bahtidão

A cantora tornou público o volume 03 do Manu Bahtidão – Daqui Pra Sempre, que conta com a música Torre Eiffel, com participação da dupla Guilherme & Benuto, Errar É Humano e Família. O clipe da faixa-foco chega no Youtube às 12h desta sexta-feira (1º/3).

A canção Torre Eiffel conta a história de um relacionamento que chegou ao fim. O sentimento ainda existe de um dos lados, que torce para que o grande amor da sua vida seja feliz, mesmo que não seja ao seu lado: “Eu rezo pra você achar /o amor da sua vida / Alguém que seja tudo aquilo que você queria”.

A Balsa

O duo paulista lançou o projeto A Semana Passou Parecendo um Mês nas plataformas musicais. Com 10 faixas, o disco é composto por músicas inéditas e autorais, embaladas pelo pop cósmico.

“São composições reflexivas, de momentos que passamos durante todo este tempo em que o produzimos. Foi um momento de imersão e amadurecimento, escolhemos 15 canções e destas, selecionamos 10 – as que mais condizem com o nosso perfil neste momento!” explica Fil, que assume os vocais e assina por todas as composições do duo.

“O projeto é uma forma de expressar o que vivemos e sentimos nesse período tão difícil e desafiador que foi a pandemia. Queremos incentivar a busca pelos momentos de calma e auto reflexão, em meio ao caos diário da vida moderna”, completa Bari.

Bukola 2Tey

O novo álbum do Bukola 2Tey, Pra Nós Mesmos, já está disponível nos aplicativos de música. O trabalho traz as participações de Tiago Mac, MTTD, Elisa Rosa, LP Beatzz, Bira Gr, Nina Black, Chris Beats Zn, Sant, Massa Bruta e Viny Monza.

ChingyKlean

O cantor nigeriano lançou o álbum Sambayeah nas plataformas de áudio. Com 14 faixas, o projeto narra toda a história de amor do artista com Adriana, nome do single de trabalho.

“Adriana é uma canção especial para minha alma gêmea, onde a deixo entender o que ela significa para mim e como seu amor ilumina a minha vida. É uma confissão de como amei e apreciei o tipo de mulher que ela é para a minha alma”, conta ChingyKlean.

Mesclando inglês, igbo e ohaofia, três idiomas falados na Nigéria, país de origem do artista, o novo álbum chega com faixas dedicadas à jornada de vida, espiritualidade, religião, amor e família.

Antonio Leoni

O cantor, compositor e multi-instrumentista lançou o EP Ciclos e Portais. O projeto autoral marca a estreia do artista e conta com seis composições que ele escreveu entre os 13 e 23 anos de idade. Antonio Leoni gravou em seu EP de estreia voz, guitarra, violão, sintetizador, teclado, baixo e fez programações de bateria.

Jacob Collier

O artista, seis vezes vencedor do Grammy, lançou o EP Djesse – Vol.4.

Singles Israel & Rodolffo

Finalizando o álbum Let’s Bora UDI, a dupla sertaneja disponibiliza as últimas duas faixas do projeto. As inéditas Greve de Beijo e Cadê o Troféu se juntam a mais onze músicas do audiovisual.

“Encerrar um projeto é sempre muito gratificante! Trabalhamos e buscamos os melhores profissionais para sair tudo perfeito para o público, e ver esse resultado final entregue por completo é uma sensação incrível. O Let’s Bora é muito importante para nós e gostamos muito de fazer essa festa; inclusive, no dia 16 de março faremos uma lá em Campo Grande, e iremos gravar tudo para os nossos fãs.” compartilha Israel.

MC Hariel

O cantor publicou o single Kamehameha, famoso poder de Goku, de Dragon Ball, e que faz referência ao anime japonês, cuja letra revela os planos de ataque de quem se prepara para mudar o cenário de sua vida.

O clipe foi filmado numa comunidade do Lajeado, em Guaianazes, zona Leste de São Paulo. A música contém versos objetivos de quem dá o seu recado com total segurança, ao som de uma batida.

Blu DeTiger

A baixista Blu DeTiger estreou Kiss, segundo single do álbum All I Ever Want Is Everything. A música transmite uma energia sensual que define o tom para um romance ardente.

“Kiss é sobre encontrar alguém após uma separação, perceber porque vocês não eram adequados um para o outro, mas querendo sentir aquele amor novamente por uma noite a mais. É sobre viver naquele momento, talvez beijar aquela pessoa me faça sentir o que sentia naquela época”, diz Blu DeTiger.

Dennis DJ

O artista uniu o funk de MC GW e com o agronejo de Ana Castela no single Ram Tchum. A música está disponível nas plataformas digitais e faz referência a uma brincadeira relacionada ao som emitido pelas caminhonetes e picapes 4×4.

“A gente já estava conversando há muito tempo sobre gravarmos um hit e Ana me mostrou ‘RAM TCHUM’ e eu falei: ‘essa aí está braba!’. Pensei que seria uma boa chamar o GW e a Ana adorou a ideia. Eu tenho certeza que não vai sair da boca do povo. Já é hit”, diz Dennis.

Nacho Quirarte

O mexicano lançou seu mais novo single de trabalho, Cobarde. A faixa, que integra o próximo álbum do artista, conta com a participação dos músicos Guille Salort, Adrián Bosques, Felipe Antonio, Nay Stanfield, Aureana e Ángel Rodríguez.

Nacho escreveu a canção em tempos de pandemia, quando estava terminando a produção de seu primeiro álbum, En Cuarentena. Naquela época, ele passou a se sentir covarde, por causa do medo de sair e de tudo, em geral. “Cobarde é um chá preto que termina em um smoothie de morango, mas do tipo vermelho, doce e suculento”, disse.

Akatu

O grupo mineiro lança o single Zero Chances, sucesso do pagode, em formato de trap. A nova versão conta com as participações especiais de Djonga e Chris MC.

“A ideia de gravar a música em trap é para jogar em todos os campos. A gente jogou no campo do pagode no DVD, trouxemos o Chris e o Djonga para o nosso lado, e agora chegou a hora do Akatu jogar lá do lado deles. Por isso, a gente fez essa essa gravação para a galera do trap, para a galera do pagode e por aí vai”, disse.

Th4ys

A DJ e produtora musical lançou o single Cypher da Bolha. A faixa conta com a colaboração de Caio Santos, Yuri Redicopa, Bia Soull, Hidvn e Cunha e navega por temas como ostentação e desejo feminino, capturando o coração do funk feito nas ruas de São Paulo.

“A Cypher da Bolha nasceu por acaso. Eu e Th4ys combinamos de fazer uma sessão e, até então, o único cantor convidado era o Yuri Redicopa. Os amigos foram chegando ao longo do processo e a gente alcançou esse beat bolha que agradou a todos de primeira. Nós fizemos todas as gravações e saímos com a música praticamente pronta já na primeira sessão.”

Otávio Cillo

O cantor e compositor divulgou o segundo EP do seu projeto audiovisual intitulado Otávio Cillo Ao Vivo. O trabalho apresenta duas faixas inéditas, Top 1 e Auge da Indiferença, além de um pout-pourri dos sucessos Romance/Enquanto Houver Razões/Maus Bocados.

Yuri Drummond

Compositor, o artista lança a primeira música de carreira, intitulada Zero A Um, que foi criada inicialmente para Pabllo Vittar e até oferecida para Anitta. O single também chega com clipe oficial.

“Desde pequenininho eu sempre quis cantar. Eu era aquela criança hiperativa que pegava o controle e ficava cantando na frente do espelho, na festa de família e me divertia bastante com isso (rs). Aí quando comecei a colaborar com os artistas (compondo) eu tinha em mente me lançar como cantor. Foi só uma questão de tempo. Queria ganhar uma relevância na indústria para poder fazer meu próprio som”, conta ele, que compôs “Corpo Sensual” e “Então Vai (ft Diplo) ” de Pabllo Vittar.

Xamã

O cantor fez uma nova versão do single Quando A Gente Ama. O single ficou popular como pagode nos anos 1990 e agora ganha elementos do rap romântico, com novas rimas. “Estou empolgado em dar uma nova roupagem à essa canção que é um clássico, trazendo minha própria essência e estilo”, afirma o cantor.

“Além disso, estou feliz em assumir o papel de codiretor do clipe, trazendo uma visão ainda mais pessoal para essa produção. Ter a Mel e o Juan participando da produção torna tudo ainda mais especial”, completa Xamã.

WZ Beat

O DJ e produtor musical aproveitou uma polêmica fala de MC Bin Laden no BBB 24, incluindo o trecho falado pelo brother. No single, a letra “cantada” pelo confinado tem um teor de crítica ao sistema, citando a influência de homens engravatados que fingem ajudar a população, mas que na verdade só oprimem os mais necessitados.

DRK

O DJ brasileiro lançou a track In The Dark nas plataformas musicais. A novidade vem com uma sonoridade bem singular, trazendo uma capela bastante envolvente e o Old School. “Tenho levado no meu set um pouco do Melodic Techno, e aquelas batidas aceleradas do Bassline, tudo para ter essa mistura que dá muito certo nas pistas e nas produções musicais”, diz.

Penedo

O cantor e compositor publicou o single Zero Zero, que conta com parceria de Danzo. Agora, apostando em Zero Zero, Penedo e Danzo exploram o topo do amor, onde não há espaço para competição. A canção mergulha na dinâmica de um relacionamento intenso, capturando a essência de estar no auge da paixão.

“Não tem, não tem competição / Ê, cê não é zero um, cê é a zero zero amor”. Este trecho reforça a ideia de que não há competição quando se trata de seu amor. Ela é a única para ele. “Quando me ver quer contar do seu dia / Mas eu nunca presto atenção em nada / Fico posado na tua beleza ê vida cê tava tão gata”.

Rionegro e Solimões

A dupla sertaneja lançou o single Isso é Coisa de Quem Quer Voltar, em parceria com Maiara e Maraísa. Disponível nas plataformas digitais, a música fala sobre amor, perda e redenção.

“A gente é muito fã de Rionegro e Solimões desde criança, né? A gente teve referência dessa dupla maravilhosa. Até hoje, tá com os nossos corações e eu tenho a honra de falar que são amigos nossos. Uma das maiores honras que eu e a Maiara poderia ter na vida”, disse Maraísa.

Bruno Berle

O cantor divulgou a primeira música do álbum No Reino dos Afetos 2. Trata-se do single Dizer Adeus, disponível nas plataformas digitais. “Dizer Adeus é uma evolução da minha parceria com Batata Boy, que assina todos os beats, tanto no meu primeiro álbum, No Reino Dos Afetos, quanto neste próximo”, afirma Bruno, que traz como novidade o uso do autotune.

Vitinho Imperador

O cantor lançou a primeira faixa do DVD Ao Vivo com o Imperador. Cor do Pecado traz uma melodia sedutora e fala sobre o amor proibido. “Estou muito ansioso para colocar no mundo esse projeto. Foi feito com muita intensidade e com o desejo de alcançar o maior número de pessoas”, conta Vitinho Imperador.

Blu DeTiger

A artista estreia seu segundo single e clipe, Kiss, de seu antecipado álbum de estreia, All I Ever Want Is Everything. “A música é sobre encontrar alguém após uma separação, perceber porque vocês não eram adequados um para o outro, mas querendo sentir aquele amor novamente por uma noite a mais”, diz Blu DeTiger.

Grupo Façanha

Os pagodeiros apresentaram a faixa Brincadeira de Amor, parte do Pagode do Façanha 2. Estamos imensamente gratos pela repercussão desse audiovisual, vocês são incríveis! Bora Façanhar!”, comemora Cauique, cantor e compositor do Façanha.

ChingyKlean

O cantor nigeriano tornou público o seu segundo álbum, Sambayeah. O projeto, composto por 14 músicas e vídeos, inclui o single Adriana, que narra sua história de amor com sua alma gêmea. Combinando inglês, igbo e ohaofia, o álbum aborda temas como vida, espiritualidade e família, com ritmos como reggae pop e afro R&B.

ChingyKlean escolheu o Brasil como lar para viver seu amor com Adriana e buscou se conectar com o público por meio de mensagens de esperança e amor verdadeiro.

10ventura

A banda publicou a música Você Que Tem, que traz abordagem mais doce e romântica em comparação com seus trabalhos anteriores e é descrita pelos integrantes da banda como “a primeira canção fofa e romântica da nova fase da 10ventura”.

A composição da faixa teve origem de forma super aleatória, mas foi selecionada entre várias outras para fazer parte do novo álbum da banda, que será lançado ainda este ano. Os integrantes da 10ventura decidiram reinventar a letra, adaptando-a para transmitir a essência de um relacionamento romântico, inspirados por suas próprias experiências amorosas.

Fábio Luma

O artista apresenta o seu novo single, Ilha do Mel, uma ode à natureza e às memórias afetivas. Nesta música, Fabio presta uma homenagem à Ilha do Mel, situada na Baía de Paranaguá, no Paraná, um lugar que preenche um espaço especial em seu coração.

A composição da música foi uma experiência de resgate de memórias e sensações. O cantor ainda lançou o clipe oficial em seu canal do YouTube.

Bruno Rosa

O sertanejo inicia o ano de 2024 com a música Cerveja e Socorro, que conta com a participação da dupla Clayton & Romário. O single conta a história de um rapaz vê a ex-namorada em um novo relacionamento e afoga as mágoas na bebida.

Tuyo

Paisagem, novo single do trio musical formado por Lio, Lay e Machado, conta com a participação de Luedji Luna. A novidade está disponível nas plataformas de áudio e traz influências da soul music. “Sinto que é um chamado para pausarmos a correria do dia a dia e contemplarmos tudo o que já conquistamos até aqui”, sintetiza Lio.

Restart

A banda, que anunciou o retorno aos palcos recentemente, lançou a regravação do single O Meu Melhor. A música estreou oficialmente em 2009 e recebeu uma nova versão ao vivo, gravada durante o show da turnê Pra Você Lembrar no Rio de Janeiro.

Leo Schiappadini

O cantor apresenta seu novo single, intitulado como Até Sermos Um. A faixa evoca a mensagem de se tornar alguém parecido com Jesus e convida os ouvintes a cantarem sobre esperança e se encherem de alegria

“A canção surgiu de uma simples oração em um desejo bem genuíno de ser mais parecido com Jesus, seja nos mínimos detalhes como sorrir, andar, falar, assim como a música fala. E acabei demorando para lançar, pois, na época, não tinha nenhuma ambição ou caminho para isso. Quando decidi lançar, demorei mais um pouco pois sabia que era uma canção especial e que merecia uma produção especial”, contou.

Allan Massay

O cantor brasiliense lançou o clipe da música N Ka Skeci Di Bo, primeiro single do EP Kizomba. A canção romântica fala sobre a persistência no amor mesmo após o fim, quando as duas pessoas ainda têm o desejo de permanecer juntas.

A música é uma fusão de português e kriolu, língua crioulo cabo-verdiano. “Tem muito de África no Brasil e tem muito de Brasil em África. Somos irmãos e estou muito feliz em produzir este trabalho”, compartilha Allan Massay.

Marcos Almeida

O artista lançou a música O Vencedor, escrita por Marcelo Camelo e gravada originalmente em 2003 pela banda Los Hermanos no álbum Ventura.

Na nova versão, o músico mineiro contou com a produção musical assinada por Wanderson Lopez, que buscou inspiração nos Beatles.

Grande apreciador da música genuinamente brasileira, Marcos Almeida ressalta que a forte influência do Los Hermanos, tanto em sua antiga banda Palavrantiga quanto em sua carreira solo, foi a principal motivação para que ele gravasse O Vencedor. A faixa é o terceiro single a integrar o projeto Canções Para Morar em Tempos Difíceis.

Márcio Moreira

Escrita e cantada em parceria com Joma Cantanhede, o cantor apresenta O Que Eu Não Sei Dizer, uma balada com ares de romance, mas que, segundo o intérprete, “é a conversa de alguém consigo mesmo, como num divã de psicanálise”.

A canção traz para Márcio um sentimento de reinício de tudo ou, como ele prefere dizer, “uma nova gênese, um tipo de preparação para um novo momento, acreditando na força da poesia e testando possibilidades”.

Liam Payne

Após três anos sem lançamentos, o artista apresenta Teardrops. O single faz parte do novo momento do cantor, que também contou com uma mudança em seu visual.

Olly Alexander

Pelas redes sociais, o cantor anunciou o single Dizzy, que será lançado nesta sexta-feira (1º/3). Olly vai apresentar a canção durante o Eurovision, que será realizado na próxima semana. Na capa do single, ele aparece de cabeça para baixo em um balanço.

Anttónia

A cantora lançou a versão acústica do single Tudo O Que A Gente Viveu. O single recebe uma roupagem minimalista no formato voz e piano.

“Normalmente estamos sempre tentando esconder o quanto estamos sofrendo, e tentando sair por cima da situação. E achei que seria um ótimo exercício pra mim, como compositora, tentar fazer uma letra e música que me colocasse em um lugar de fragilidade”, explica Anttónia.

Yard Act

A banda de rock britânica disponibiliza o álbum Where’s My Utopia, que conta com 11 músicas: An Illusion, We Make Hits, Down By The Stream, The Undertow, Dream Job, Fizzy Fish, Petroleum, When The Laughter Stops, Grifter’s Grief, Blackpool Illuminations e A Vineyard for the North.

Marco Baptista

O cantor traz o seu novo single, Breve, que conta com a colaboração de Ana Gabriela. O clipe da canção apresenta os cantores lado a lado, enquanto jogos de luzes coloridas ajudam a ilustrar a narrativa da música.

“As cores do clipe são todas complementares e propositalmente escolhidas, representando união e pertencimento. Foi muito legal poder brincar com esse lado”, explica o músico, que narra as dificuldades de uma história de amor que pode ser interrompida. Mas a aceitação dessa separação é, por si só, uma prova de amor do eu-lírico e um casal de tios serviu como inspiração.