Influencer apontada como affair de Gustavo é ameaçada por fãs de Key

Vanessa Carvalho, participante do Casamento às Cegas, passou a receber ameaças dos fãs de Key Alves após circularem boatos de que ela estaria se envolvendo com o ex-BBB, e ex da jogadora de vôlei, Gustavo Benedeti.

“Vou falar de um assunto um pouco chato. Tenho recebido ameaças dos fãs do ‘GusKey’. Se isso continuar, eu vou ter de tomar medidas necessárias. Já expliquei, já emiti uma notinha no Twitter… Parem, estou ficando com medo”, avisou Vanessa, em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Vanessa mostrou ainda as mensagens que recebeu em tom de ameaça: “Eu vou aí te encher de porrada. Sua p*****. Não tem dó da Key, não?”, disse uma das pessoas.

euvanessa.carvalho_338597818_1215669732673516_4542764830427780969_n

Vanessa Carvalho participou do Casamento às Cegas, na Netflix

Vanessa

Ela foi apontada como affair de Gustavo Benedeti, ex de Key Alves

Gustavo e Key Alves

Gustavo e Key Alves terminaram o namoro após dois meses juntosReprodução/TV Globo

Key-Alves-Gustavo-Término

Key Alves publica vai às lágrimas após fim do namoro com GustavoReprodução/Instagram

Gustavo e Key Alves conversam no gramado do BBB23 – Metrópoles

Gustavo e Key Alves conversam no gramado do BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

No desabafo, Vanessa revelou que vem tendo dores de cabeça por conta das ameaças: “Já tomei três remédios para dor de cabeça, mas não passa. Estou tentando dormir e não consigo de jeito nenhum. Principalmente por conta dos ataques que venho recebendo”.