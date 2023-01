Sincerão, Marcus Buaiz fala sobre Zilu Godói e Zezé Di Camargo

No ano passado, o fim da relação de Marcus Buaiz e Wanessa Camargo, sem sombra de dúvidas, deixou muita gente sem acreditar 27/01/2023 16:57, atualizado 27/01/2023 16:57

Reprodução/Instagram

No ano passado, o fim da relação de Marcus Buaiz e Wanessa Camargo, sem sombra de dúvidas, deixou muita gente sem acreditar. O ex-casal já estava junto há 17 anos, e tiveram dois filhos frutos da relação, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 9.

Apesar de rumores sobre climões entre os famosos, a realidade é que o término se deu de forma amigável, segundo o empresário. “A Wanessa me deu as coisas mais importantes da minha vida que são os meus filhos. Nunca vou ter desavença com ela em qualquer lugar.”, relatou ele.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

