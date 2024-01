Sobe para 12 o número de mortos por causa das chuvas no RJ; governo antecipa Bolsa Família para famílias afetadas

As chuvas intensas que atingiram a região metropolitana do Rio de Janeiro no último fim de semana deixaram um saldo trágico de 12 mortos, segundo informou o governador Cláudio Castro nesta segunda-feira, 15. A última vítima foi um homem, residente do Morro do Chapadão, na zona norte da capital, cujo corpo foi encontrado em São Mateus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após ser arrastado pela correnteza. Outras vítimas fatais foram registradas em diferentes localidades. Em Ricardo de Albuquerque, um homem morreu em decorrência de um desabamento causado por um deslizamento de terra na Rua Moraes Pinheiro. Em Acari, uma mulher foi encontrada morta na Rua Matura, possivelmente vítima de afogamento. Já em Costa Barros, uma mulher foi soterrada na Estrada de Botafogo. Em Nova Iguaçu, uma mulher foi resgatada sem vida em um rio próximo à Rua General Rondon, enquanto um homem morreu afogado na Rua Patricia Cristina, em Vila São Luís. Em Comendador Soares, próximo à Passarela da Rua Bernardino de Melo, um homem foi resgatado sem vida pelos militares, apresentando sinais de afogamento.

Outros casos de morte foram registrados em São João de Meriti, onde um homem foi vítima de descarga elétrica na Rua Neuza e outro morreu afogado na Rua Pinto Duarte. Também foi confirmado o óbito de um homem na Rua Parecis, em Belford Roxo. Em Duque de Caxias, um homem foi vítima de descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, e outro na Rua Dona Alice Viterbo, em São Bento. Além das vítimas fatais, as chuvas deixaram cerca de 600 pessoas desalojadas ou desabrigadas. O governador destacou que a prioridade no momento é a limpeza das ruas. O Corpo de Bombeiros continua as buscas por uma mulher adulta que teria desaparecido após a queda de um veículo no Rio Botas, na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, na noite de sábado, 13. Castro expressou solidariedade às famílias das vítimas e ressaltou a necessidade de evolução na prevenção de tragédias como essa.

Bolsa Família para afetados

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, anunciou que o governo federal antecipará o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários em cidades do Rio de Janeiro afetadas por chuvas intensas. Os recursos estarão disponíveis na próxima quinta-feira, 18, abrangendo todos os beneficiários das áreas atingidas, independentemente do Número de Identificação Social (NIS). Originalmente programados para ocorrer entre os dias 18 e 31 de janeiro, os pagamentos foram antecipados devido ao estado de calamidade decretado nas cidades do Rio de Janeiro, Belford Roxo, São João de Meriti e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em decorrência das fortes chuvas do último fim de semana. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência nessas localidades, permitindo que as prefeituras solicitem recursos da União para ações urgentes, como a compra de alimentos, água potável e combustível para veículos.

Dias assegurou que as equipes dos ministérios do Desenvolvimento Social, da Integração e da Saúde estão trabalhando em colaboração com as autoridades estaduais e municipais para atender às necessidades básicas dos afetados. O temporal resultou em 12 mortes no Estado, com pelo menos uma pessoa ainda desaparecida até a manhã desta segunda-feira. Com o “reconhecimento sumário” adotado pelo governo federal, as prefeituras têm agora 15 dias para apresentar à União os pareceres técnicos e o plano detalhado das ações necessárias. Os repasses de verbas serão liberados após a avaliação da equipe técnica da Defesa Civil Nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou recursos federais à disposição das prefeituras afetadas. Além de Dias, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, foi acionado pelo presidente para acompanhar de perto os trabalhos das equipes de socorro.