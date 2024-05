Sobe para 13 o número de mortes devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul

Subiu, na manhã desta quarta-feira (2), para 13 o número de mortos devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde a segunda-feira (30). A informação é da Defesa Civil, que confirmou o número de 21 pessoas desaparecidas nos 134 municípios afetados pela tempestade. O presidente Lula anunciou que vai sobrevoar a região e se reunir com o governador Eduardo Leite, que decretou, na noite de terça (1º) estado de calamidade pública.

A região registra um total de 5.257 pessoas desalojadas e 3.079 em abrigos, com aproximadamente 44.640 moradores impactados pelas chuvas intensas. O governo local emitiu um alerta para os moradores do Vale do Taquari deixarem áreas de risco e buscarem abrigos públicos ou locais seguros. Cidades como Estrela e Lajeado viram o nível do rio Taquari ultrapassar os 30 metros, superando enchentes anteriores. Sinimbu, no Vale do Rio Pardo, ficou isolada por 24 horas e enfrenta relatos de destruição após a passagem da enxurrada. A Defesa Civil Nacional alerta para o alto risco de enxurradas, alagamentos e inundações nas regiões metropolitanas do estado. A previsão de evacuação abrange diversas cidades, com destaque para Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado e Lajeado. O governador Eduardo Leite pediu que a população busque locais seguros e se mantenha em segurança.

Publicado por Heverton Nascimento

