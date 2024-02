Sobe para 17 o número de mortes por dengue em São Paulo

A Secretaria da Saúde de São Paulo informou nesta terça-feira, 21, que o número de mortes por dengue no Estado subiu para 17 pessoas. Os óbitos foram registrados nas cidades de Bauru (1), Batatais (1), Bebedouro (1), Franca (1), Guarulhos (1), Matão (1), Marília (2), Parisi (1), Pederneiras (2), Pindamonhangaba (2), Tremembé (1), Taubaté (2) e São Paulo (1). Em menos de dois meses, o Estado já registrou mais de 75 mil casos de dengue, de acordo com o painel de monitoramento da Secretaria de Saúde. 52.792 casos ainda estão em investigação. Em todo o ano de 2023, o Estado registrou 321.289 casos de dengue. Já no Brasil, o Ministério da Saúde afirmou que ao menos 113 pessoas faleceram de dengue, enquanto o número de casos da doença ultrapassa os 650 mil. Ainda há 438 mortes em investigação no país. Os sintomas mais comuns de dengue são febre alta, dor atrás dos olhos, dor no corpo, manchas avermelhadas na pele, coceira, náuseas e dores musculares e articulares.

*Com informações da Agência Brasil