Sobrinha de Gil do Vigor passa mal e tem leito de UTI negado

Gil do Vigor usou as redes sociais para desabafar sobre o que sua sobrinha, Eloah, de um ano e sete meses, passou após ser diagnosticada com bronquiolite. Num vídeo, publicado no Instagram, o ex-BBB aparece revoltado e faz a denúncia publicamente. “É desumano. Ela merece respeito”, disse.

“Hoje é um dia muito difícil para mim, mas eu vim fazer uma denúncia! A minha sobrinha só tem um ano e sete meses e o que a Sulamérica está fazendo com ela é desumano. Ela merece respeito”, iniciou o relato.

O economista seguiu: “Há três semanas, a minha sobrinha foi internada com bronquiolite e foi uma loucura, porque a saturação chegou a 65. Foi um desespero para todos nós, mas eu fiquei me segurando, para não deixar a minha irmã mais nervosa ainda”.

Gil destacou que os médicos informaram que a menina deveria ficar internada numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), que foi negada pelo plano de saúde, já que a carência terminava no dia 10 de junho:

“No entanto, a lei fala que, se você entrar em urgência e precisar ficar internado, em questões de vida, é obrigação dos planos fazerem essa internação. Mas, quando conseguimos o leito, a Sulamérica negou para a minha sobrinha. Ela ficou lá passando mal”, lamentou.

“É abusivo negar internação quando a vida do paciente está em risco. Isso está na lei! Eu não estou pedindo nada que não é nosso. Até quando vamos permitir que essas seguradoras sejam abusivas?”, questionou.

Gil do Vigor terminou o relato ressaltando que foi injustiça o que o seguro de saúde fez e afirmou que custeou a UTI do seu próprio bolso. “Elas tratam vidas como se não fosse nada! Mas, graças a Deus, eu consegui pagar, mas isso me feriu tanto”.

Eloah é filha de Janielly Nogueira, que participou da primeira edição de A Grande Conquista, da Record TV. Na época do nascimento da sobrinha, Gil comemorou. “Chegou linda demais e trazendo ainda mais felicidade para a nossa família. Como não amar, gente? O tio babão já está doidinho para dar um cheiro”, escreveu na legenda de uma foto da bebê.

Eloah, filha de Janielly Nogueira, teve atendimento negado, após ser diagnosticada com bronquiolite

