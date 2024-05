“Sofrimento” palestino acabará se Hamas devolver reféns, diz Mendonça

O ministro do STF defendeu o “fim da guerra” durante a Marcha para Jesus nesta 5ª feira (30.mai), em São Paulo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça defendeu a libertação dos reféns de Israel pelo grupo extremista Hamas para que o sofrimento palestino e o conflito acabem. A declaração foi dada nesta 5ª feira (30.mai.2024) durante a Marcha para Jesus, em São Paulo.

“Logicamente todos somos defensores da paz, queremos a paz e o fim da guerra. Queremos que esse momento de dor e sofrimento que alcança também o povo palestino acabe. Mas para isso o povo de Israel precisa da devolução dos reféns”, disse Mendonça.

Sete meses depois do ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, permanecem em cativeiro em Gaza 121 reféns, segundo a agência internacional AFP. Do total, 112 foram libertados com vida e 19 corpos foram resgatados. As autoridades israelenses suspeitam que 37 cativos foram mortos.

Durante o discurso à Marcha, o ministro afirmou que este é o “momento de maior perseguição que o povo de Israel sofre” desde o holocausto, na Segunda Guerra, e que presenciou o sofrimento do povo israelense ao visitá-los neste ano, porque “infelizmente os terroristas perderam seu coração”.

Mendonça contou que, durante a viagem, ouviu de autoridades que Israel só não encerrou relações diplomáticas com o Brasil por causa do “amor pelo povo evangélico”. “Hoje as relações diplomáticas se preservam por parte de Israel, essencialmente por conta do povo de Deus no Brasil”.

Depois disso, o ministro disse que “o Brasil ainda precisa de muita presença de Deus e de muita transformação”. “Precisa introjetar os valores do reino de Deus. O que posso dizer é que a nossa caminhada exige foco, perseverança e determinação. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus”.

Mendonça foi indicado para o STF em 7 de junho de 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro da Justiça e Segurança Pública. Antes de revelar o indicado, ainda em 2019, Bolsonaro anunciou que escolheria alguém “terrivelmente evangélico”.

MARCHA PARA JESUS A 32ª edição da Marcha para Jesus reuniu milhares de cristãos na capital paulista. A programação começou às 10h na Estação da Luz. Depois, fiéis caminharam até o bairro de Santana, na Zona Norte da cidade.

Participaram do evento o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi convidado, mas não compareceu. Em vez disso, enviou como representante o advogado-geral da União, Jorge Messias, e escreveu uma carta a ser lida na Marcha.