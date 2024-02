Visita ao Poder360: Ricardo Berzoini

Consultor de 63 anos já foi ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo e ex-presidente nacional do PT

Ricardo Berzoini também já foi ministro de Previdência Social, do Trabalho, da Secretaria de Relações Institucionais, de Comunicações e da Secretaria de Governo; acima, o consultor na sede do Poder360, em Brasília Sérgio Lima/Poder360 – 2.fev.2024

PODER360 2.fev.2024 (sexta-feira) – 17h34



O consultor Ricardo Berzoini, 63 anos, visitou a sede do jornal digital Poder360, em Brasília, nesta 6ª feira (2.fev.2024). É ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro de Previdência Social (2003-2004), do Trabalho (2004-2005), da Secretaria de Relações Institucionais (2014-2015), de Comunicações (2015) e da Secretaria de Governo (2015-2016).

