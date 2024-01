Solidariedade: Hospital Municipal realizou cirurgia de retirada de órgãos para transplante

Cirurgia para retirada de órgãos no Hospital Municipal (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, realizou na quarta-feira (24) uma cirurgia de retirada de órgãos no Hospital Municipal para a posterior doação destes para pacientes que estão na fila de espera por um transplante.

O procedimento só pôde ser realizado após a realização de um extenso protocolo — e com o auxílio de uma equipe multidisciplinar — da morte encefálica de um jovem de 23 anos, vítima de um acidente de trânsito. Apesar do luto pelo ente querido, a família exerceu um ato de solidariedade e cidadania ao permitir a doação de órgãos. Assim, será possível salvar no mínimo quatro vidas.

“Desde o primeiro contato com o paciente, nosso foco é salvar aquela vida com todo o cuidado e tratamento necessários. Quando, infelizmente, é acometido por morte encefálica e se mostra um doador em potencial, entramos em contato com a Organização de Procura de Órgãos para o cumprimento de protocolos rígidos que comprovem essa possibilidade”, disse Gunter Saboya, diretor administrativo da unidade. “Estamos gratos a família, que apesar dessa dor tão grande, nos deu a chance de salvar outras vidas através da doação de órgãos”.

Cirurgia para retirada de órgãos no Hospital Municipal (Fotos: Marley Ribeiro)

