Solto, empresário de Jair Renan é esculachado nas redes sociais: “Chama o Bolsonaro”

Alvo da Operação Falso Coach, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o empresário Maciel Carvalho, 41 anos, virou motivo de chacota nas redes sociais. Com mais de 420 mil seguidores no Instagram, o influenciador digital que também cuidava dos interesses de Jair Renan, o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), recebeu uma chuva de provocações e piadas em seu perfil.

Entre frases como “Liga para o Bolsonaro” e “Ahhh foi selecionado para o BBB .. está na casa em confinamento”, as postagens do empresário recebeu centenas de comentários desde que a operação foi deflagrada, na manhã de quinta-feira (5/1). As apurações mostram que Maciel teria usado documentos falsos para comprar um arsenal.

Sempre bem-vestido com ternos sofisticados, o empresário possui muitas fotos publicadas nas redes. Os comentários dos internautas não perdoaram a ostentação. “Que terno lindo, guarda ele pro seu julgamento” e “terno novinho, vai servir pra posse. Posse dos colegas de cela”, são algumas das postagens de pessoas que não perderam a oportunidade de ironizar o influenciador.



Veja imagens do empresário:

Maciel Carvalho e Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente da República

O influenciador digital ao lado de Ana Cristina, ex-mulher de Jair Bolsonaro

Maciel Carvalho se apresentava como advogado e coach

Perfil de Maciel Carvalho no Instagram

O empresário era dono de uma loja no SIG

Ele também ministrava cursos de tiro

Maciel Carvalho é investigado pela PCDF e tem registros criminais por outros delitos

Maciel Carvalho e Jair Renan BolsonaroMetrópoles

A investigação

Ao passar por audiência de custódia, o empresário ganhou a liberdade e responderá ao processo criminal em liberdade. Em poder do influenciador, a PCDF realizou apreensão de 15 pistolas nove milímetros e 2 rifles calibre 22 avaliados em cerca de R$ 75 mil, além de 200 munições.

Investigado pelos crimes de posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo, o empresário foi preso em Águas Claras, região administrativa do DF. As apurações mostram que o suspeito teria usado documentos falsos para comprar um arsenal.

A coluna Na Mira apurou que o blogueiro é empresário e homem de confiança do 04. Em 29 de setembro de 2022, por exemplo, foi Maciel que registrou ocorrência policial após a casa de Renan, no Lago Sul, área nobre do DF, ser pichada por vândalos.

Maciel Carvalho também ministrou aulas de tiro para o filho de Bolsonaro e para a mãe de Jair Renan, Ana Cristina Siqueira Valle. A PCDF, entretanto, descarta envolvimento da família do ex-presidente nos crimes investigados na Operação Falso Coach.

Veja fotos da operação dessa quinta:

Equipes cumpriram mandados de busca e apreensão no SIG, na manhã dessa quinta-feira (5/1)Rafaela Felicciano/Metrópoles

Operação Falso Coach ocorreu em parceria com o Exército BrasileiroRafaela Felicciano/Metrópoles

Investigado estava em liberdade provisóriaRafaela Felicciano/Metrópoles

Além do SIG, busca e apreensão ocorreu em Águas ClarasRafaela Felicciano/Metrópoles

Mais crimes

O indiciado estava em liberdade provisória e usava CPFs falsos para ocultar antecedentes criminais e conseguir o registro de colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Com o documento, Maciel comprou diversas armas de fogo.

A polícia informou que ele ministrava cursos de armamentos e tiros, bem como vendia armas, por meio das redes sociais, nas quais postava anúncios para atrair clientes e alunos.

O investigado coleciona registros criminais por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo. Maciel Carvalho pode ser condenado a até 19 anos de prisão.

O Metrópoles entrou em contato com as defesas dos envolvidos, mas não obteve retorno até a mais recente atualização desta reportagem. O espaço segue disponível para manifestação.