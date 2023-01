Solto, propagador dos atos golpistas visitou presos e distribuiu chocotones na PF

Mais de 48 horas depois dos atos terroristas em Brasília, o radical bolsonarista Ramiro dos Caminhoneiros, amplamente mencionado em grupos bolsonaristas e em redes sociais como um dos responsáveis por arrecadar recursos e organizar caravanas de militantes rumo à cidade, seguia livre, leve e solto – e se movimentando junto a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na segunda-feira, curiosamente, ele esteve na Academia Nacional da Polícia Federal, na região de Sobradinho, no Distrito Federal, para uma “visita” aos militantes presos. Chegou até a gravar um vídeo para suas redes sociais, no qual aparece distribuindo panetones de chocolate aos detidos.

Indagado pela coluna nesta terça sobre como teve acesso ao local e quem o autorizou, Ramiro disse que apenas parou o carro em frente à academia e entrou: “Ninguém perguntou nada”. “Chamo isso de providência divina”, emendou, com alguma dose de ironia. Procurada, a PF não se pronunciou.

ramirodoscaminhoneiros_academiapf

Ramiro dos Caminhoneiros na Academia da PF, para onde golpistas foram levados

ramiro_paralisação_caminhoneiros

Ramiro dos Caminhoneiros em bloqueio da Via Dutra, no Rio

ramiro_palácio

Ramiro visitou o Planalto quando Bolsonaro ainda era presidenteReprodução/Redes sociais

ramiro_carlos bolsonaro

Com Carluxo: caminhoneiro coleciona fotos com o antigo clã presidencial

Ramiro_Bolsonaro3

Ramiro esteve com Bolsonaro em diversas oportunidades

ramiro_bolsonaro2

Caminhoneiro foi candidato a deputado pelo PL em 2022

ramiro_bolsonaro_2020

Ramiro com Bolsonaro em janeiro de 2022

Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior, de 49 anos, é líder caminheiro e nas últimas eleições chegou a se candidatar a deputado federal por São Paulo pelo PL, partido de Jair Bolsonaro. Embora tenha atuado na mobilização dos atos terroristas em Brasília, ele jura que não chegou a tempo de participar. Diz que saiu de São Paulo no sábado, mas seu carro quebrou na cidade mineira de Uberaba no domingo.

O caminheiro, que coleciona fotos ao lado de Bolsonaro (veja galeria), admite ter incentivado a militância a viajar a Brasília, mas nega o papel de liderança ou de organizador de caravanas. “Ninguém é ingênuo. A senhora quer que eu produza provas contra mim mesmo”, respondeu à repórter.

Na semana passada, em grupos bolsonaristas Ramiro era tratado como alguém que providenciaria ônibus gratuitamente para as viagens a Brasília – algumas mensagens falavam em 3 mil ônibus e outras, com o exagero típico desses grupos, em 33 mil. Ele nega. Sustenta que apenas repassou a militantes que o seguem nas redes informações de que um empresário do agronegócio que conhece há quatro anos bancaria o transporte até Brasília.