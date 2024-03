Sophia Valverde e Rafael Almeida terminam o namoro após 4 meses

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Sophia Valverde e Rafa Almeida – Metrópoles – Foto: ReproduçãoSophia Valverde e Rafael Almeida não estão mais juntos. Através das redes sociais, o filho da cantora Solange Almeida comunicou aos fãs, nesta sexta-feira (15/3), que após 4 meses de namoro, ele e a atriz romperam o relacionamento.

“Oi gente, eu e a Soso não estamos mais juntos, em respeito a todos que nos seguem e nos acompanham eu vim falar a respeito”, começou o cantor por meio dos Stories do Instagram.

Rafael ainda garantiu que a amizade entre eles continua: “Continuamos amigos, sempre vou estar aplaudindo ela de onde ela esteja, eu a amo muito e toda a família também”.

Por fim, o cantor revelou os benefícios do tempo de relacionamento com Sophia. “O carinho e o respeito sempre vão existir. Eu cresci muito no nosso relacionamento, me aproximei muito de Deus. Tivemos muillitos momentos incríveis! O futuro só o cara lá de cima sabe né? Respeitem o nosso momento, espero que entendam”, concluiu.

