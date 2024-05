SP Alto Astral: Cidade ganha mais 8 km de Faixa Azul para moto

A Prefeitura de São Paulo entregou, no dia 2 de maio, mais 8,1 km de Faixa Azul. Assim, chega a 98,2 km dessa importante sinalização para aumentar a segurança e melhorar a mobilidade de motociclistas na cidade, rumo à meta de 200 km até o fim deste ano.

Ainda neste mês, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) implantam mais 20 km de Faixa Azul em seis trechos.

A iniciativa colabora para o aumento da segurança dos motociclistas que trafegam nas vias que já receberam a sinalização. Na avenida dos Bandeirantes, por exemplo, trafegar na Faixa Azul foi 20 vezes mais seguro do que fora dela.

É o que mostram os dados dos últimos levantamentos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que indicam o número de acidentes pela taxa de severidade. Os números foram coletados nas avenidas 23 de Maio e Bandeirantes, que têm faixas desde 2022.

Faixa Azul A Faixa Azul é baseada em dois princípios de segurança viária: Visão Zero e Sistemas Seguros.

A Visão Zero é uma abordagem em que nenhuma morte no trânsito é aceitável – todas são evitáveis. Já o Sistema Seguro é uma forma de evitar que os erros “humanos” dos diferentes usuários do viário possam ocasionar em ferimentos graves ou mortes.

Novas faixas Os novos trechos com Faixa Azul estão na Avenida Santos Dumont, entre Av. Braz Leme e a Ponte das Bandeiras, no sentido centro, e entre a Praça Campo de Bagatelle e a Av. Braz Leme, no sentido bairro; na Rua Santa Eulália, entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Santos Dumont, sentido Centro; no Túnel Ayrton Senna 1, entre a Avenida Vinte e Três de Maio e a Rua Colatino Marques; e na Avenida Washington Luís, entre a Avenida Dória e a Rua Viaza, um segundo trecho entre as avenidas Vieira de Morais e Bandeirantes e também entre a Avenida Interlagos e a Rua Lacedemônia, sentido Centro.

Av. Dr. Gastão Vidigal; Av. Braz Leme; Av. Pres. Tancredo Neves – Complexo Viário Maria Maluf; Viaduto Min. Aliomar Baleeiro; Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello; Av. Eliseu de Almeida.