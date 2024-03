SP Alto Astral: Operação Altas Temperaturas passa de 1 mi de apoios

Mais de 1 milhão de atendimentos foram feitos, desde setembro do ano passado, para aliviar o calor na população mais vulnerável de São Paulo. Na Operação Altas Temperaturas (OAT), a Prefeitura monta tendas na cidade para que elas sejam um abrigo de temperatura amena, com água, sucos e frutas, para a população descansar, se hidratar e se proteger dos efeitos do calor.

Nas tendas, equipes da Secretaria de Saúde também são escaladas para verificar a pressão arterial e orientar sobre a hipertermia. Caso seja necessário, há ambulâncias disponíveis para urgências e emergências.

Os animais de estimação também recebem atenção especial contra o calor. Durante a OAT, a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) disponibilizam tendas pets para animais de tutores em situação de rua. Nelas são distribuídos petiscos e potinhos com água, além de hidratação no local. Desde setembro de 2023, foram atendidos 5.216 animais.

Além disso, as ações da rede socioassistencial foram intensificadas. Houve um repasse adicional de R$ 30 mil para a compra de ventiladores, bebedouros, reformas estruturais e outras despesas relacionadas à execução do Plano de Contingência para Altas Temperaturas.

Mesmo com a chegada do outono ontem (20), a OAT vai se manter ativa, sempre que os termômetros chegarem a 32ºC. A previsão desta quinta-feira (21) é de que a máxima chegue a 34 ºC, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A chegada de uma frente fria ao longo do dia pode dar uma pausa na onda de calor mais recente.

Sensação térmica próxima a 40ºC No último domingo (17), São Paulo registrou o recorde de temperatura para março, com 34,4 ºC, em média. Somente naquele dia, mais de 19 mil atendimentos foram feitos na OAT, com distribuição de mais de 47 mil itens para a população.

As piscinas públicas da cidade foram outro ponto de alívio de calor para a população em geral, com mais de 46 mil pessoas usando os equipamentos públicos nos CEU (Centro de Educação Unificado) e Centros Esportivos.

As tendas e as piscinas buscaram aliviar o calor da cidade, que teve sensação térmica próxima a 40ºC. As maiores delas, registradas no domingo (17), foram em:

Aricanduva – Vila Formosa, Zona Leste, às 15h10 com 39,3°C; Perus, Zona Norte, às 11h50 com 39,2°C; Parelheiros, Zona Sul, às 13h20 com 38,9°C; Pinheiros, Zona Oeste, às 14h50 com 38,6°C; Freguesia do Ó, Zona Norte, às 15h30 com 38,3°C.