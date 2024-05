SP Alto Astral: Santo Amaro ganha centro de qualificação profissional

A Prefeitura de São Paulo inaugurou mais um Centro POT – Programa Operação Trabalho, unidade Sul, na região de Santo Amaro, que oferece a pessoas em situação de vulnerabilidade social qualificação profissional, bolsa-auxílio de até R$ 1.482,60 e possibilidade de trabalho.

O novo serviço tem capacidade para atender cerca de 2,3 mil pessoas por semana e oferece cursos de corte e costura, informática, gastronomia, beleza e atividades administrativas para preparar os beneficiários para o mercado de trabalho.

Com a unidade de Santo Amaro, a capital passa a contar oficialmente com três Centros POT, incluindo as regiões Norte e central. Todas seguem o mesmo modelo de atendimento e oferecem qualificação profissional, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Já são mais de 11 mil certificados emitidos aos participantes, sendo que o beneficiário pode fazer mais de um curso durante a permanência no Programa Operação Trabalho, que é de até dois anos. As atividades são realizadas uma vez na semana, de acordo com a carga horária do projeto, que pode variar entre 4 e 6 horas. A bolsa-auxílio também segue a mesma regra, sendo R$ 988,34 (20 horas semanais) e R$ 1.482,60 (30 horas semanais).

O Centro POT Sul tem salão para aulas de manicure e cabeleireiro, laboratório de tecnologia, ateliê de corte e costura, cozinha experimental, além de outros espaços dedicados a atividades socioemocionais. O local serve também como ponto de apoio para as atividades de frente de trabalho, que ocorrem diariamente, conforme carga horária do projeto.

Os Centros POT já encaminharam mais de 400 pessoas para o mercado de trabalho, em ações que envolvem o Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, em atividade conjunta com as gerenciadoras, entidades selecionadas por meio de editais para administrar os espaços.

“O POT foi uma oportunidade que apareceu em minha vida e eu abracei. Estive por volta de um ano no programa, período em que eu também retomei os estudos. Na última semana, comecei em um emprego, intermediado pelo Cate (Centro e Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) como agente de asseio e conservação. É mais uma chance de estar novamente no mercado de trabalho e mudar a minha trajetória”.

Otonilton Eliel dos Santos, ex-beneficiário do Programa Operação Trabalho Programa Operação Trabalho – POT

O programa da Prefeitura de São Paulo é voltado à população em vulnerabilidade social, visando estimulá-la à busca de ocupação, além da sua reinserção no mercado de trabalho.

Atualmente, são 21 mil vagas, com 17 mil beneficiários, distribuídos em 16 projetos, que contam com uma bolsa que varia entre R$ 988,34 (20 horas semanais, 4 horas diárias) e R$ 1.482,60 (para 30 horas semanais, 6 horas por dia). Entre as ocupações em frentes de trabalho, estão zeladoria, manutenção e apoio administrativo, ações de busca ativa na rede municipal de ensino, combate à dengue, entre outros.

Para participar é necessário seguir critérios como ter mais de 18 anos, morar na cidade de São Paulo, estar desempregado há mais de quatro meses e não receber benefícios como seguro-desemprego, FGTS, entre outros. A renda familiar permitida é de até meio salário-mínimo por pessoa da família.

Está prevista para este ano a abertura da unidade Leste do Centro POT, totalizando quatro novas unidades.