PF identifica e ouve suspeito de tentar invadir Alvorada com carro

A Polícia Federal (PF) identificou e está ouvindo o depoimento de um homem suspeito de tentar invadir o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. A tentativa ocorreu na madrugada deste sábado (24/2).

A tentativa de invasão foi revelada em primeira mão pela coluna Na Mira, do Metrópoles.

Veja imagens do carro:

alvorada-carro

Ford Focus que tentou invadir Alvorada foi alvejado por tiros Divulgação/PF

carro-alvorada

Pneu de veículo envolvido em tentativa de invasão no Alvorada ficou destruído Divulgação/PF

periciaalvorada2

Policial federal durante perícia do local Divulgação/PF

periciaalvorada

“Cama de faquir”: PF faz vistoria após carro tentar invadir Palácio da Alvorada Divulgação/PF

Segundo a PF, o indivíduo foi localizado em um condomínio nas proximidades do Alvorada. Ele foi conduzido para a Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal para prestar esclarecimentos. Segundo informações, o suspeito, que mora na região, justificou à PF que estava voltando para casa e teria errado o caminho. Ele estaria bêbado e usando o celular.

O homem teria se assustado quando os pneus estouraram e fugiu após os tiros que alvejaram o veículo. “O veículo que teria sido usado na tentativa de invasão foi apreendido. A PF realiza perícias no automóvel e no local da ocorrência. As investigações seguem em curso”, informou a corporação, em nota.

Tentativa de invasão Por volta das 6h, o motorista de um Ford Focus preto seguiu em direção ao palácio, na Zona Cívico-Administrativa de Brasília. Ao ser visto na área do bloqueio de acesso, porém, o condutor desobedeceu à ordem de parada.

Em seguida, o veículo furou os pneus na “cama de faquir” – dispositivo com perfuradores em metal para evitar a fuga de veículos – e escapou em direção ao Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente.

Veja momento da chegada do carro à PF: