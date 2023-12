SP: Câmara aprova Orçamento com investimento recorde em ano eleitoral

São Paulo — A Câmara Municipal aprovou no fim da tarde desta quinta-feira (21/12), em votação final, o Orçamento da capital paulista para 2024, ano em que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tentará a reeleição. O texto prevê um gasto recorde de R$ 14,9 bilhões para investimentos, aumento de 43% em relação ao Orçamento deste ano.

O Orçamento total da cidade será de R$ 111,8 bilhões, R$ 1,1 bilhão a mais do que o texto que havia sido aprovado em primeiro turno, no começo do mês.

O texto contém uma previsão de gastos de R$ 5,1 bilhões para subsídios à operação de ônibus, que vão ter as tarifas congeladas no ano que vem por decisão de Nunes. Há expectativa de que R$ 500 milhões sejam gastos para custear o recém-inaugurado programa Domingão Tarifa Zero.

As discussões para aprovação do texto haviam se encerrado na terça-feira (20/12) e a votação nesta quinta ocorreu sem mais debates entre os vereadores. O texto foi aprovado por aclamação, quando não há votação nominal dos vereadores, mas com registro de votos contrários das bancadas do PT e do PSol.

“É um orçamento que distribui políticas públicas para nossa periferia”, disse o relator do projeto, Sidney Cruz (Solidariedade).

O texto final criou uma rubrica prevendo a criação de uma possível empresa municipal de saneamento básico, proposta que os vereadores vêm defendendo como forma de pressionar o prefeito e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) por mais investimentos da Sabesp diante da previsão de privatização da empresa no ano que vem.

O Orçamento irá agora para sanção do prefeito Nunes.