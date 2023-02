SP: Lula pede “trabalho conjunto” por reconstrução de São Sebastião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu, nesta segunda-feira (20/2), que os governos, em todas as suas esferas, trabalhem em conjunto para recuperar os estragos causados pelas fortes chuvas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A declaração ocorre após o mandatário sobrevoar as áreas atingidas.

“Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos e precisamos compartilhar as coisas boas e as coisas ruins, porque juntos nós seremos muito mais fortes, e São Sebastião será recuperada muito mais rapidamente”, afirmou Lula.

Em sua fala, o presidente agradeceu a cooperação entre o Executivo federal, estadual e municipal, representados por ele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB).

“É uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia mesmo quando a gente pertence a partido diferente ou a gente pensa diferente ideologicamente. O bem comum do povo é muito mais importante que qualquer divergência que a gente possa ter”, declarou Lula.

Confira o discurso:

Reconstrução de moradiasLula pediu empenho conjunto para recuperar a rodovia Rio-Santos e para evitar que novas casas sejam construídas em lugares que possam acarretar em deslizamentos e mortes.

Ele ainda solicitou ao prefeito Felipe Augusto que defina um “lugar seguro” para reconstruir a moradia da população atingida.

“E espero que nunca mais aconteça isso. Mas, de vez em quando, a natureza nos prega uma surpresa, mas também muitas vezes a gente desafia a natureza. E eu acho que é importante nem ela nos pregar surpresa nem a gente desafiá-la. Por isso, eu queria que você pensasse num lugar seguro para que a gente pudesse começar a reconstruir a moradia do povo de São Sebastião”, disse.

Mais cedo, o governo federal anunciou o reconhecimento de calamidade pública em mais cinco municípios:

Guarujá;Bertioga;Caraguatatuba;Ilhabela; eUbatuba.Nesse domingo (19/2), o governo tinha reconhecido estado de calamidade pública em São Sebastião, uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas.

Os temporais causaram deslizamento de terra, bloqueio de rodovias, queda no fornecimento de água e energia e deixaram pelo menos 36 vítimas até o momento.