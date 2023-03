SPTrans reforça, prolonga e altera linhas de ônibus devido à greve do Metrô; veja mudanças

Com a paralisação dos metroviários nesta quinta-feira, 23, a SPTrans reforçou a frota de 13 linhas e prolongou outras duas nos eixos que correspondem aos trechos das linhas do Metrô de São Paulo. As estações da 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata foram paralisadas à meia-noite, e a cidade de São Paulo amanheceu caótica, pois muitas pessoas foram pegas de surpresa com a greve. De acordo com a SPTrans, os ônibus do sistema municipal de transporte público coletivo vão operar com 100% da frota durante todo o dia, inclusive fora dos horários de pico. Foi informado ainda que técnicos da SPTrans estão acompanhando de perto a operação dos ônibus e que também foi solicitado às concessionárias apoio aos passageiros. Após negociações com o Sindicato dos Metroviários, o Metrô de São Paulo concordou em parar a greve, e as catracas devem ser liberadas nas próximas horas. Visando diminuir os danos à população, haverá liberação das catracas, ou seja, não será necessário pagar a tarifa.

Veja as linhas que tiveram reforço:

175T/10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

2104/10 Metrô Santana – Term. Pq. D. Pedro II

5290/10 Div. de Diadema – Term. Pq. D. Pedro II

5106/10 Jd. Selma – Largo São Francisco

574A/10 Americanópolis – Largo do Cambuci

118C/10 Jd. Pery Alto – Metrô Santa Cecília

9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

208V/10 Term. A.E. Carvalho – Term. Pq. D. Pedro II

1177/10 Term. A.E. Carvalho – Luz

233A/10 Jd. Helena – Term. Vila Carrão

4310/10 ET Itaquera – Term. Pq. D. Pedro II

Veja as linhas prolongadas:

Metrô Tucuruvi – Praça do Correio (circular)

Metrô Santana – Praça do Correio (circular)

Veja as alterações operacionais:

A linha 178Y/10 Vila Amélia – Metrô Jardim São Paulo foi prolongada até o Metrô Santana, onde há mais opções de linhas de ônibus municipais para a integração;

As linhas 5022/10 Vila Santa Margarida – Jabaquara, 5018/10 Shopping Interlagos – Jabaquara e 5018/31 Shopping Interlagos – Jabaquara deverão operar em sistema circular no Metrô Jabaquara.