Staff de Milei impede ministro de Lula de passar a frente de Bolsonaro

Um episódio curioso chamou a atenção na cerimônia de posse do presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Rosada, neste domingo (11/12). O ministro das Relações Exteriores de Lula, Mauro Vieira, tentou passar a frente de Bolsonaro, que já estava na fila, na hora de cumprimentar o mandatário argentino. E foi impedido pelo cerimonial.

O chanceler tentou se incluir no primeiro bloco de autoridades que se dirigiu a Milei. Nele, estavam representantes de Chile, Ucrânia, Hungria e o próprio ex-presidente do Brasil.

Foi aí que Fabio Wajngarten, ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, entrou em ação e “dedurou” Vieira para a equipe de Milei. Como resultado, o chanceler de Lula teve de se contentar em esperar junto ao terceiro bloco de autoridades. E cumprimentou Javier Milei 16 minutos após Bolsonaro.

Bolsonaro e Michelle participaram da cerimônia de posse de Milei

Chanceler de Lula, Mauro Vieira cumprimenta Javier Milei

Jair Bolsonaro ao chegar na posse de Javier Milei, em Buenos Aires na Argentina

Comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro na Argentina para a posse de Javier Milei

Trump, Milei e Bolsonaro

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores enquanto participa da cerimônia de posse de Javier Milei no Congresso Nacional

Jair Bolsonaro se encontra com Javier Milei em Buenos Aires, antes da posse presidencial na Argentina

Políticos de reúnem em Buenos Aires

Comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro na Argentina para a posse de Javier Milei

Bolsonaro e Milei conversam por vídeo após eleição argentina

Bolsonaro e Milei conversam após vitória do argentino na eleição presidencial

Lula não participou da cerimônia. Além de Jair Bolsonaro e Fabio Wajngarten, também integraram a comitiva do ex-presidente:

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro O senador Flávio Bolsonaro O deputado Eduardo Bolsonaro O presidente do PL, Valdemar Costa Neto O senador Ciro Nogueira Gilson Machado, ex-ministro do Turismo Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro