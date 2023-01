STF condena ataques em Brasília e lança campanha em defesa da democracia

Serão exibidos vídeos na TV Justiça, outras emissoras, sites e redes sociais da Corte com o objetivo de chamar atenção para os atos de violência, invasões e depredações ocorridas no dia 8 de janeiro

Valter Campanato/Agência Brasil

Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília



Nesta terça-feira, 17, o Supremo Tribunal Federal (STF) lançou a campanha “Democracia Inabalada”. Até o dia 1º de fevereiro, serão exibidos vídeos na TV Justiça e em outras emissoras e sites e realizadas postagens nas redes sociais do STF com o objetivo de chamar atenção para os atos de violência, invasões e depredações ocorridas no dia 8 de janeiro, para que tais ações não sejam esquecidas e nem se repitam. A campanha também quer destacar que a democracia e a Suprema Corte saem fortalecidas deste episódio lamentável. O primeiro vídeo da campanha mostra partes do edifício-sede do STF, com os salões nobres, obras de arte, cadeiras bustos, estátuas e o plenário da corte. Enquanto isso, frases aparecem em cada imagem dizendo: “Vidraças foram quebradas; cadeiras foram arrancadas; mas a defesa da Constituição segue inabalada”. Alguns ministros do STF apoiaram a campanha em suas redes sociais com a hashtag #DemocraciaInabalada.

“Prédios podem ser destruídos. A democracia é invencível. Ela representa o esforço da humanidade para que todos sejam livres e iguais. A história mostra que tiranos, terroristas e outros delinquentes não podem derrotá-la. A violência nunca é o caminho”, escreveu o ministro Luís Roberto Barroso em seu Twitter. O ministro Alexandre de Moraes também fez uma postagem na rede social: “O STF foi danificado por terroristas. Mas as Instituições não são feitas só de tijolos, são feitas de pessoas, coragem e determinação. Vamos reconstruir as estruturas e mostrar que a CF e a Democracia seguem mais fortes do que nunca”. Também no Twitter, o ministro Gilmar Mendes escreveu: “Neste momento, dezenas de pessoas trabalham para reerguer o plenário do Supremo Tribunal Federal. Foram severos os danos ao patrimônio público, mas o trabalho do STF em defesa da Constituição nunca foi abalado”.

Em nota divulgada nesta terça, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, também ressaltou a força da democracia e disse: “A resposta aos atos criminosos passa também por difundir a mensagem de que esta Suprema Corte, assim como a defesa que a instituição faz da democracia e do Estado de Direito, seguem inabaláveis”. A reforma no plenário do STF já está em andamento e deve ser finalizada no dia 1º de fevereiro para a sessão de abertura do ano judiciário.

*Com informações da repórter Paula Lobão